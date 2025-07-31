Любовница родственника Шакро Молодого обвинила его в насилии
Полиция проверяет родственника Шакро Молодого по обвинениям в насилии
Полиция начала проверку в отношении Бадри Озманова, родственника Шакро Молодого, по обвинениям в насилии и угрозах в адрес бывшей девушки, пишет Mash.
Женщина, известная в модной индустрии, заявляет, что с 2017 по 2022 год подвергалась моральному и физическому давлению. После расставания на нее посыпались угрозы и шантаж.
Несмотря на обращения в прокуратуру, ситуация обострилась: Озманов якобы предлагал уладить дело за деньги, а после отказа запугивал. Владелец бизнесов, включая ТЦ «Крылатский», пока воздерживается от комментариев. Расследование продолжается.
Читайте также: