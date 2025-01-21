Полиция Украины обнаружила бордель в доме мэра Киева Виталия Кличко

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В Киеве полицейские задержали членов преступной группировки, устроивших бордель в жилом доме, сообщалось в региональном отделении полиции.
Бордель располагается в доме, в котором проживает мэр города Виталий Кличко, сообщило украинское издание «Реальный Киев»
Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что участники преступной группы организовали торговлю людьми, начиная от организации и администрирования и заканчивая охраной так называемого развлекательного клуба. Двое из них — иностранные граждане, которые раньше уже отбывали наказание за идентичные преступления.
Преступники под предлогом предложения должности в заведении танцовщицами приглашали девушек, а потом под угрозами заставляли их оказывать интимные услуги клиентам. В клубе «трудились» более 30 женщин.
Полицейские не раскрыли число задержанных. При этом там поделились, что злоумышленникам предъявили обвинение по статьям «Торговля людьми» и «Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией». Они могут лишиться свободы до 15 лет.
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Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что участники преступной группы организовали торговлю людьми, начиная от организации и администрирования и заканчивая охраной так называемого развлекательного клуба. Двое из них — иностранные граждане, которые раньше уже отбывали наказание за идентичные преступления.
Преступники под предлогом предложения должности в заведении танцовщицами приглашали девушек, а потом под угрозами заставляли их оказывать интимные услуги клиентам. В клубе «трудились» более 30 женщин.
Полицейские не раскрыли число задержанных. При этом там поделились, что злоумышленникам предъявили обвинение по статьям «Торговля людьми» и «Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией». Они могут лишиться свободы до 15 лет.
Читайте также:
Клуб Arma («Мутабор»), в котором прошла скандальная «голая» вечеринка, закроется весной
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В Петербурге на лгбт*-вечеринке задержали сына экс-депутата закса
*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Ольга Енгалычева