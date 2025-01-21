Клуб Arma («Мутабор»), в котором прошла скандальная «голая» вечеринка, закроется весной

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Весной 2025 года в Москве закроют Arma (бывший «Мутабор»), в котором проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет издание «Большой город».
Отмечается, что представители клуба отказалась комментировать скорое закрытие. Однако в беседе с «Афишей Daily» они подчеркнули, что в скором времени выпустят официальное заявление.
При этом стало известно, что в настоящее время команда клуба продолжает готовиться к фестивалю Outline, который должен состояться в июне этого года.
Напомним, что в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с дресс-кодом «almost naked» («почти обнаженные»), которая вызвала длительные дискуссии в СМИ и соцсетях. Через 2,5 месяца после этого клуб сменил название на Arma.
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При этом стало известно, что в настоящее время команда клуба продолжает готовиться к фестивалю Outline, который должен состояться в июне этого года.
Напомним, что в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с дресс-кодом «almost naked» («почти обнаженные»), которая вызвала длительные дискуссии в СМИ и соцсетях. Через 2,5 месяца после этого клуб сменил название на Arma.
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Анастасия Чинкова