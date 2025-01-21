«Неплохие деньги», наркотики и секс с состоятельными мужчинами: Эскортница поделилась, что скрывается за успешной жизнью в ОАЭ

Фото: iStock/Santiaga
Современные социальные сети создали новый образ кумиров для молодежи, среди которых модели и эскортницы занимают особое место.
С яркими фотографиями, роскошными путешествиями и стильными нарядами, эти девушки привлекают внимание и завораживают. Однако за блестящей оболочкой скрывается мир, полный рисков, манипуляций и жестокой конкуренции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Сегодня стоимость часа с эскортницей варьируется от 150 до 200 евро, что значительно ниже, чем несколько лет назад. При этом менеджеры, которые организуют встречи, забирают до 70% от дохода, оставляя девушкам лишь небольшую долю.
Перед выездом на работу необходимо позаботиться о внешнем виде: эпиляция, маникюр, дорогие наряды — все это становится частью обязательной рутины.
Тем не менее, по ее словам, за такие поездки хорошо платят, поэтому желающих всегда хватает.
Она также упоминает случаи, когда модели, оказавшись без денег, обращаются в чат с просьбой найти хоть какую-то работу.
Менеджеры не всегда готовы защищать своих подопечных. Девушки часто остаются без поддержки в сложных ситуациях. Кроме того, в среде эскортниц встречаются случаи зависимости от наркотиков и алкоголя — многие начинают употреблять для снятия стресса и расслабления.
Ситуация в Объединенных Арабских Эмиратах, куда многие девушки стремятся в поисках заработка, выглядит совсем иначе. Здесь, за нарушение местных законов, связанных с проституцией, можно столкнуться с суровыми мерами. Уличенные в этом «преступлении» рискуют не только быть депортированными, но и получить штраф в размере 5 тысяч дирхамов (что эквивалентно более 100 тысячам рублей) за непристойное поведение. Кроме того, возможен срок лишения свободы до полугода.
Читайте также:
Съемное жилье депутата ГД при муже-миллионере и связь с испанцем: Шокирующие факты о звезде «Универа» Кожевниковой
Анастасия Волочкова раскрыла детали личной жизни на фоне слухов о романе с 26-летним танцором
«Нашла человека, с которым ощущаю себя немного одинокой и свободной»: Краймбрери о Даве
Мифы и реальностьСлово «эскортница» стало в последние годы звучать почти благородно. Многие из этих девушек активно используют социальные сети для продвижения своих услуг, создавая иллюзию успешной и беззаботной жизни. Однако реальность часто оказывается далека от идеала. Как рассказывают сами девушки, работа в этой сфере требует не только физической привлекательности, но и способности справляться с высокими эмоциональными и физическими нагрузками.
Фото: iStock/Motortion
Центр эскортаОбъединенные Арабские Эмираты, особенно Дубай, стали одним из главных направлений для эскортниц со всего мира. Девушки приезжают сюда в поисках легкого заработка, однако сталкиваются с жесткой конкуренцией и низкими ценами на свои услуги. Как отмечает одна из эскортниц, работающая под псевдонимом Вербена, «в начале 2010-х можно было заработать неплохие деньги, но с ростом потока девушек цены упали».
Сегодня стоимость часа с эскортницей варьируется от 150 до 200 евро, что значительно ниже, чем несколько лет назад. При этом менеджеры, которые организуют встречи, забирают до 70% от дохода, оставляя девушкам лишь небольшую долю.
Фото: iStock/Motortion
Жизнь в отелеЭскортницы часто живут в отелях, куда приходит поток клиентов. По словам блогера Олеси Малибу, в день может быть от 5 до 10 встреч, что создает напряженный график работы. Девушки вынуждены соответствовать высоким стандартам.
«Если хочешь работать с богатыми мужчинами, будь добра, соответствуй», — говорит одна из участниц индустрии.
Перед выездом на работу необходимо позаботиться о внешнем виде: эпиляция, маникюр, дорогие наряды — все это становится частью обязательной рутины.
Фото: iStock/Daria Kulkova
Супермаркет моделейОткровенно о своей жизни в Дубае рассказала девушка,которая сейчас находится там по работе.
«Выезд за границу — это всегда риск. Ты соглашаешься на неделю или две проводить время с одним или несколькими мужчинами, и возможность передумать или сбежать отсутствует. В лучшем случае ты останешься без денег», — поделилась она.
Тем не менее, по ее словам, за такие поездки хорошо платят, поэтому желающих всегда хватает.
«Есть чаты, где общаются девушки и менеджеры. Когда появляется заказ, менеджеры публикуют объявления. Например, в Дубай требуется 5 девушек ростом от 170 см, желательно блондинок. Это похоже на подбор мебели по цвету и размеру», — рассказала девушка.
Она также упоминает случаи, когда модели, оказавшись без денег, обращаются в чат с просьбой найти хоть какую-то работу.
«Я не могу сказать, что это легкая работа. Мне нужны вещи: платья, купальники, белье. И все должно выглядеть дорого: если ты хочешь работать с состоятельными мужчинами», — поделилась она.
Фото: iStock/Slava_Vladzimirskaya
Риски и опасностиРабота в сфере эскорта связана не только с финансовыми трудностями, но и с серьезными рисками. Девушка делится, что выезд за границу — это всегда лотерея. Ты никогда не знаешь, каким будет клиент. По ее словам, ситуации с агрессивными или извращенными клиентами — не редкость.
Менеджеры не всегда готовы защищать своих подопечных. Девушки часто остаются без поддержки в сложных ситуациях. Кроме того, в среде эскортниц встречаются случаи зависимости от наркотиков и алкоголя — многие начинают употреблять для снятия стресса и расслабления.
Законодательные реалии проституцииВ России проституция считается административным правонарушением. За это «преступление» предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. Однако для тех, кто зарабатывает на жизнь, используя услуги «ночных бабочек», последствия гораздо серьезнее: сутенерам грозит тюремный срок от 10 до 15 суток.
Ситуация в Объединенных Арабских Эмиратах, куда многие девушки стремятся в поисках заработка, выглядит совсем иначе. Здесь, за нарушение местных законов, связанных с проституцией, можно столкнуться с суровыми мерами. Уличенные в этом «преступлении» рискуют не только быть депортированными, но и получить штраф в размере 5 тысяч дирхамов (что эквивалентно более 100 тысячам рублей) за непристойное поведение. Кроме того, возможен срок лишения свободы до полугода.
Читайте также:
Съемное жилье депутата ГД при муже-миллионере и связь с испанцем: Шокирующие факты о звезде «Универа» Кожевниковой
Анастасия Волочкова раскрыла детали личной жизни на фоне слухов о романе с 26-летним танцором
«Нашла человека, с которым ощущаю себя немного одинокой и свободной»: Краймбрери о Даве
Дарья Осипова