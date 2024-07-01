Полиция задержала четверых подозреваемых в похищении гражданина Италии в Москве

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Правоохранители освободили 56-летнего итальянского бизнесмена, генерального директора крупнейшего европейского производителя технических газов SIAD Rus Стефано Гуидотти, похищенного в центре Москвы. Его похитители арестованы.
Заявление о пропаже итальянского бизнесмена поступило в полицию от его родных 28 июля, сообщает телеграм-канал Mash. Неизвестные схватили его на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы, посадили в BMW и увезли в неизвестном направлении.
Оперативники обнаружили автомобиль спустя два дня в Брянске. Мужчину освободили, четверо предполагаемых похитителей задержаны. Двое из них постоянно проживают в Дагестане, один — в Узбекистане. Все подозреваемые доставлены в ОМВД по Тверскому району столицы.
Гуидотти имеет двойное гражданство — России и Италии. Установлено, что незадолго до произошедшего у него произошел конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. Поиски заказчика похищения продолжаются. Следственный комитет ходатайствует об аресте подозреваемых.
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Оперативники обнаружили автомобиль спустя два дня в Брянске. Мужчину освободили, четверо предполагаемых похитителей задержаны. Двое из них постоянно проживают в Дагестане, один — в Узбекистане. Все подозреваемые доставлены в ОМВД по Тверскому району столицы.
Гуидотти имеет двойное гражданство — России и Италии. Установлено, что незадолго до произошедшего у него произошел конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. Поиски заказчика похищения продолжаются. Следственный комитет ходатайствует об аресте подозреваемых.
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Александр Бойцов