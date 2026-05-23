Полиция задержала некрофила, который надругался над несколькими трупами в морге
В американском штате Аризона 31-летний мужчина проник в морг и надругался над несколькими умершими людьми. Об этом сообщает издание Daily Star.
Согласно материалу, злоумышленник вскрыл дверь в здание судебно-медицинской экспертизы с помощью лома. Камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина зашел в помещение, а затем совершил ужасное: занялся сексом с четырьмя покойниками и вскрыл 11 мешков с останками.
Когда о преступлении стало известно, сотрудники службы безопасности округа Марикопа и полиция Финикса провели оперативный обыск здания, помогая обеспечить безопасность объекта. Подозреваемого, которым оказался Фенрис Лу, задержали 20 мая. Арест прошёл без происшествий.
Суд отказал некрофилу в освобождении под залог, признав его опасным для окружающих и себя. Мужчине предъявили пять обвинений, включая незаконное проникновение со взломом, повреждение имущества, хранение инструментов для взлома, побег из-под стражи и интимный контакт с мёртвым человеком.
