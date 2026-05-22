Энн Хэтэуэй ответила на слухи о пластической операции

22 мая 2026, 21:26

43-летняя Энн Хэтэуэй опровергла слухи о подтяжке лица

Энн Хэтэуэй (Фото: Instagram* / @annehathaway)

Энн Хэтэуэй прокомментировала слухи о якобы сделанной подтяжке лица. Об этом сообщает Elle.





43-летняя звезда призналась, что обычно предпочитает не обсуждать свою внешность публично, однако на этот раз решила ответить из-за масштабов обсуждений.





«Мы живём в то время, когда люди очень уверены в том, что считают фактом, — иногда это правда, а иногда нет. <…> Я бы предпочла жить в тайне и не привлекать к себе внимания, но слухи стали настолько громкими, что возникает потребность озвучить правду», — заявила актриса.