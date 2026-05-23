Филипп Киркоров впервые примерил подарок от Майкла Джексона
Певец Филипп Киркоров рассказал о памятном подарке от Майкла Джексона. Об этом сообщает газета «Газета.Ru» со ссылкой на комментарий артиста, который он дал на премьере фильма «Майкл» в Москве.
Киркоров объяснил, что иностранный король поп-музыки на самом деле оставил ему две памятные вещи — перчатку и головной убор. Котелок, к сожалению, потерялся при переезде, а перчатка всё это время «ждала своего часа».
Певец пояснил «Газете.Ru», что ни разу до этого не надевал её и впервые использовал аксессуар только сейчас. Это позволило ему ярко дополнить визуальную схожесть с Майклом Джексоном — многие артисты пришли на долгожданный показ в образах, чем-то напоминающих легендарного музыканта.
Премьера фильма «Майкл», рассказывающего о восхождении американской знаменитости, состоялась в кинотеатре «Октябрь». Главную роль в байопике исполнил племянник короля поп-музыки — Джаафар Джексон.
