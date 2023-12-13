Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Полиция задержала подозреваемого в попытке теракта в Новосибирске

Полиция задержала подозреваемого в попытке теракта в Новосибирске

Полиция задержала подозреваемого, заложившего бомбу у военкомата в Новосибирске
13 декабря 2023, 07:33
Фото: istock / BrianAJackson

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке осуществления теракта в здании военкомата Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС.

«Подозреваемый задержан на 48 часов в порядке 98 УПК», – заявил собеседник агентства.
Известно, что он состоял в местной ячейке запрещенного в России праворадикального движения. Также он отбывал срок за хранение 1,5 кг аммиачной селитры, порядка 200 г гексогена, 7 электродетонаторов и патронов калибра 5,45 мм.


Напомним, устройство, похожее на взрывчатку, было найдено 5 декабря на улице Дмитрия Шамшурина. Следственные органы возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Москве начался второй суд над бывшим губернатором Фургалом по делу об ОПГ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Новосибирской области подростки проникли в дом и издевались над пенсионеркой

Двух учительниц из одной школы уволили за съёмки в порно

В Свердловской области нашли тела матери и дочери в частном доме
#дело
#уголовное дело
#ук
#рф
#задержание
#полиция
Читайте нас в
В Петербурге задержан экс-начальник УМВД из-за преступной схемы по миграции
В Петербурге задержан бывший глава управления по миграции за преступную схему
13 декабря 2023, 08:42

Фото: istock / Rawf8

В Петербурге правоохранители задержали экс-начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в незаконной легализации более 100 тысяч мигрантов. Об этом информирует ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Отмечается, что подозреваемый написал заявление по собственному увольнению из органов месяц назад. 

Преступная схема в организации незаконной миграци была выявлена в 2022 году. По данном уделу был арестован депутат муниципального совета Колпина Виктора Данишевского и его 6 сообщников.

По информации следствия, в течении как минимум 4 лет мигранов ставили на учет в нежилых помещениях, в которых они даже не появлялись.

Ранее сообщалось, что Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по наливайкам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
В Новосибирской области подростки проникли в дом и издевались над пенсионеркой

Двух учительниц из одной школы уволили за съёмки в порно

В Свердловской области нашли тела матери и дочери в частном доме

#дело
#уголовное дело
#ук
#учёт
#заявление
#депутат
#рф
Читайте нас в
Поддерживавшего поджоги военкоматов жителя ЕАО осудили за оправдание терроризма
13 декабря 2023, 05:18

Фото: iStock/Michał Chodyra

В городе Биробиджан Еврейской автономной области (ЕАО) мужчину, открыто поддерживающего поджоги военкоматов, осудили за оправдание терроризма. Его приговорили к штрафу, пишет URA.RU со ссылкой на УФСБ РФ по региону.
«Гражданин разместил в мессенджере публичный комментарий, оправдывающий поджоги военных комиссариатов. Мужчина признан виновным в совершении преступления за публичное оправдание терроризма. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.», — говорится в публикации.

Отмечается, что результаты расследования ранее подтвердили связь случаев попыток поджогов военкоматов в России с деятельностью украинских спецслужб.

Читайте также:

В Свердловской области нашли тела матери и дочери в частном доме

В Москве раскрыта схема по торговле новорожденными детьми

Работники Мособлпожспаса спасли провалившуюся в колодец бездомную собаку

#мужчина
#суд
#штраф
Читайте нас в
В Новосибирской области подростки проникли в дом и издевались над пенсионеркой
13 декабря 2023, 04:54

Фото: iStock/Dzurag

В селе Новокремлевское Новосибирской области в дом к пенсионерке ворвались двое подростков и стали издеваться над женщиной. Об этом пишет НГС.
Издевательство над пожилой женщиной подростки снимали на видео. На одном из таких роликов молодой человек в доме пенсионерки выливает воду из стакана на печку.

Вместе с ним находится его соучастник, лица которого не видно, но голос похож на детский. Злоумышленники прыгают на кровати женщины, которая всхлипывает рядом. Ещё на одном видео у пенсионерки отбирают табурет со словами: «Ты его недостойна».

По информации издания, в правоохранительных органах узнали об издевательствах и опросили пострадавшую. В настоящее время личности подростков установлены, злоумышленников доставили в полицию.

Читайте также:
В Свердловской области нашли тела матери и дочери в частном доме

В Москве раскрыта схема по торговле новорожденными детьми

Работники Мособлпожспаса спасли провалившуюся в колодец бездомную собаку

#подростки
#видео
#женщины
#человек
#полиция
Читайте нас в
Двух учительниц из одной школы уволили за съёмки в порно
Associated Press: В США двух учительниц уволили за съёмки в порно
13 декабря 2023, 03:45

Фото: iStock/mapo

В американском штате Миссури двух учительниц из одной школы уволили, когда узнали, что по совместительству они являются порномоделями. Об этом пишет Associated Press.
Речь идёт о 31-летней Меган Гейтер и 28-летней Брианне Коппейдж, которые вели аккаунты на платформе OnlyFans и ряде других сайтов для взрослых. Отмечается, что девушки были вынуждены взять подработку из-за низкой зарплаты и не афишировали, чем занимаются после школы.

«Я хотела получить третий диплом. У меня степень магистра по педагогике, но я собиралась стать специалистом», — цитирует издание слова Коппейдж.

Обеспокоенность работой учителей в порноиндустрии выразили многие родители школьников, которые сочли такое занятие возмутительным.

При этом Гейтер и Коппейдж признались, что шум вокруг их увольнения сделал им отличную рекламу, в связи с чем количество их подписчиков увеличилось. 

Читайте также:

Бывшая проститутка удивила поклонников количеством клиентов в день

Sports.ru: Жеребьёвку Евро-2024 чуть не сорвали громкие женские стоны из порно

Женщина прикинулась 14-летней, чтобы заняться сексом со школьником
#школы
#родители
#шум
#сша
Читайте нас в
В Москве заключили под стражу охранников ТЦ, устроивших поножовщину
13 декабря 2023, 02:55

Фото: iStock/7713Photography

Двух охранников, которых обвиняют в поножовщине в московском ТЦ «Калейдоскоп», поместили под стражу. Об этом столичная прокуратура сообщила в своём Телеграм-канале.
«Суд заключил под стражу обвиняемых по уголовному делу о покушении на убийство и причинении вреда здоровью двум мужчинам в торговом центре», — говорится в публикации.

Отмечается, что решение было принято при учёте позиции Тушинской межрайонной прокуратуры.



Конфликт между несколькими мужчинами произошёл 10 декабря. В торговом центре двое охранников сперва устроили словесную перепалку, которая потом перетекла в драку с персоналом барбершопа. По словам очевидцев, пострадали два человека.

Читайте также:

В Свердловской области нашли тела матери и дочери в частном доме

В Москве раскрыта схема по торговле новорожденными детьми

Работники Мособлпожспаса спасли провалившуюся в колодец бездомную собаку

#суд
#конфликт
#работники
#москва
#тц
Читайте нас в
Армия Израиля нанесла удары по территории Сирии
13 декабря 2023, 02:45

Фото: РИА Новости

Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по ряду объектов инфраструктуры и военных объектов сирийской армии на территории Сирии. Об этом говорится в Телеграм-канале ведомства.
«Некоторое время назад в ответ на пуски в сторону Израиля... самолет и танки Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным постам и военной инфраструктуре, принадлежащим сирийской армии, на территории Сирии», — проинформировали в израильской армии.

Кроме того, Армия Израиля нанесла удар по месту пуска, принадлежащему ливанскому движению «Хезболла», расположенному на территории Ливана.

Читайте также:

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием о прекращении огня

Израиль начал затопление подземных туннелей ХАМАС в секторе Газа

Нетаньяху заявил, что Израиль добился от США поддержки по Газе
#израиль
#армия
#удар
#сирия
Читайте нас в
В Новосибирске при пожаре в пятиэтажке погибла 19-летняя девушка
МЧС: В Новосибирске при пожаре в пятиэтажке погибла 19-летняя девушка
13 декабря 2023, 02:00

Фото: Фотобанк Московской области

В Новосибирске во вторник, 12 декабря, загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Объединения. В результате происшествия одна девушка погибла, троим человекам удалось спастись, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что пожар произошёл в квартире на третьем этаже. В его тушении участвовали 12 спасателей и шесть единиц техники.

В квартире в результате пожара сгорела комната, где находились женщина и трёхлетний ребёнок. Женщина получила ожоги, а ребёнок не пострадал.

Кроме того, пожарные обнаружили на лестничной клетке ещё двоих пострадавших — девушку и мужчину. Мужчину удалось спасти, однако девушка через некоторое время скончалась.

Причина возгорания в настоящее время уточняется.

Читайте также:

В Свердловской области нашли тела матери и дочери в частном доме

В Москве раскрыта схема по торговле новорожденными детьми

Работники Мособлпожспаса спасли провалившуюся в колодец бездомную собаку
#пожар
#женщина
#пожарные
#ожоги
#девушка
#тела
Читайте нас в
В Свердловской области нашли тела матери и дочери в частном доме
В Свердловской области нашли тела матери и дочери в частном доме — URA.RU
13 декабря 2023, 01:52

Фото: iStock/victorass88

В городе Сухой Лог Свердловской области в одном из домов обнаружили тела женщины и её дочери. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Тела погибших нашли утром в их же доме. Предварительно, они задохнулись угарным газом», — цитирует издание слова собеседника.

Уточняется, что ЧП произошло из-за закрытой створки вентиляции от газового котла.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что обстоятельства гибели женщины и девочки уточняются, полиция начала проверку.

Читайте также:

Поезд, следовавший в Адлер, сбил двоих человек в Зеленограде

В Петербурге пенсионерка замерзла насмерть в контейнерном боксе, имея квартиру

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае
#полиция
#скр
#тела
#дом
Читайте нас в
Израиль начал затопление подземных туннелей ХАМАС в секторе Газе
WSJ: Израиль начал затопление подземных туннелей ХАМАС в секторе Газе
13 декабря 2023, 00:37

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Израильские военные закачивают в систему подземных туннелей сектора Газа морскую воду. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди официальных лиц США.
Военные Израиля считают, что боевики ХАМАС активно используют сеть из туннелей в секторе Газа. По информации WSJ, операция, направленная на разрушении инфраструктуры палестинского движения, может продлиться до нескольких недель.

Министр обороны Израиля в понедельник, 11 декабря, заявил, что северная часть сектора Газа находится на «переломном этапе», а оплоты ХАМАС — «на грани краха».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Израиль получил поддержку США для наземного входа в Газу, заявил Нетаньяху

Из сектора Газа эвакуировано свыше тысячи россиян, сообщили в МИД РФ

Байдена обвинили в поставках Израилю в обход Конгресса
#израиль
#военные
#армия
#хамас
#сектор газа
Читайте нас в
Достижения.рф