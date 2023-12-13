Полиция задержала подозреваемого в попытке теракта в Новосибирске

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке осуществления теракта в здании военкомата Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС.
«Подозреваемый задержан на 48 часов в порядке 98 УПК», – заявил собеседник агентства.Известно, что он состоял в местной ячейке запрещенного в России праворадикального движения. Также он отбывал срок за хранение 1,5 кг аммиачной селитры, порядка 200 г гексогена, 7 электродетонаторов и патронов калибра 5,45 мм.
Ранее сообщалось, что в Москве начался второй суд над бывшим губернатором Фургалом по делу об ОПГ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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