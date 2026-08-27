Полуторогодовалый малыш выпал из окна в Саратовской области — СК
В Саратовской области проводится проверка по факту падения полуторагодовалого ребенка из окна многоквартирного дома. Об этом стало известно 27 августа.
По данным регионального управления Следственного комитета, инцидент произошел днем 26 числа в одном из жилых комплексов. Мальчик, оставшись без присмотра взрослых, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки.
В результате ребенок выпал с четвертого этажа. С различными травмами малыша экстренно госпитализировали, в настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают родителей и очевидцев. По итогам доследственной проверки примут процессуальное решение.
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