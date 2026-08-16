В Брянске четырёхлетняя девочка выпала из окна и получила травму головы
В Брянске маленький ребёнок выпал из окна и получил травмы. Об этом информирует региональное управление СК России.
Несчастный случай произошёл накануне в одном из многоквартирных домов. Четырёхлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Мать в тот момент находилась рядом, но не успела среагировать и предотвратить падение.
В результате инцидента малышка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние. Медики оперативно оказали пострадавшей необходимую помощь. Следователи уже организовали процессуальную проверку по факту случившегося и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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