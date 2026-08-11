Достижения.рф

В Румынии ребёнок выпал из микроавтобуса и едва не попал под фуру

Фото: Istock/Chalabala

На трассе в Румынии во время обгона из салона микроавтобуса на проезжую часть выпал ребёнок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



После падения мальчик оказался на асфальте прямо перед фурой, которая неслась на высокой скорости. Водитель грузовика в последний момент заметил малыша и резко затормозил, благодаря чему избежал наезда. Очевидцы немедленно бросились к ребёнку, чтобы оказать помощь.

Позже запись с места событий появилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс. После публикации видео местная полиция завела уголовное дело по факту происшествия. Правоохранители выясняют все обстоятельства, включая причины, по которым мальчик оказался не пристёгнутым в салоне микроавтобуса.

Ольга Щелокова

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