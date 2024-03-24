Последние несколько дней Екатерину искали члены коллектива. Сегодня, 24 марта, супруг Кушнер опознал её тело среди тех, кто скончался во время атаки террористов. В день трагедии, 22 марта, Екатерина продавала мерч «Пикника».Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.Читайте также:Директор группы «Пикник»: с одним участником до сих пор не могут связатьсяМинздрав Подмосковья обновил списки пострадавших, в них числятся 154 человекаЛидер группы «Пикник» Шклярский выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»