Минздрав Подмосковья обновил списки пострадавших, в них числятся 154 человека

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Минздрав Московской области обновил список пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в списке указаны 154 человека. Число погибших, по последним данным, составляет 133 человека.
При этом, как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, спасательная операция на месте завалов «Крокуса» завершилась, но поисковые работы всё ещё продолжаются.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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При этом, как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, спасательная операция на месте завалов «Крокуса» завершилась, но поисковые работы всё ещё продолжаются.
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Екатерина Коршунова