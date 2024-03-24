Лидер группы «Пикник» Шклярский выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

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Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обратился к семьям погибших и пострадавших в теракте перед их концертом. Видео с обращением публикует телеграм-канал SHOT.
В своем обращении музыкант выразил соболезнования от лица всех участников коллектива.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
Ранее сообщалось, что российский исполнитель SHAMAN написал песню-реквием после теракта в «Крокус Сити Холле». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить», — сказал Шклярский.
Ранее сообщалось, что российский исполнитель SHAMAN написал песню-реквием после теракта в «Крокус Сити Холле». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова