«Порча на смерть»: бизнес-леди заказала убийство сожителя, не поделив бизнес

07 июля 2025, 15:57

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Чтобы не делить бизнес, жительница Подмосковья заказала убийство сожителя. Женщина и ее партнер вместе развивали торговый бизнес, оформленный на нее. Когда мужчина потребовал долю, она сначала пыталась навести на него порчу и отравить, а затем решила заказать убийство.