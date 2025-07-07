«Порча на смерть»: бизнес-леди заказала убийство сожителя, не поделив бизнес
Чтобы не делить бизнес, жительница Подмосковья заказала убийство сожителя. Женщина и ее партнер вместе развивали торговый бизнес, оформленный на нее. Когда мужчина потребовал долю, она сначала пыталась навести на него порчу и отравить, а затем решила заказать убийство.
В итоге, Алина убедила своего сына Антона «решить проблему», инсценировав побои. Антон привлек к делу тренера по ММА и знакомых. В 2019 году Николая застрелили возле торгового центра. Алина не проявила никаких эмоций на похоронах, а вскоре после убийства передала исполнителям 1,8 млн рублей. Сын, осознав обман, дал показания против матери, но ушел на СВО до суда.
Как сообщает Baza, 30 июня 2025 года Московский областной суд приговорил Алину Хохлову к 14 годам, а исполнителя убийства Владимира Хомякова к 20 годам заключения.
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