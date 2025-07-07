Mash: Airbus «Москва-Анталья» возвращается во «Внуково» из-за неисправности
Борт Airbus A321-231 рейсом «Москва-Анталья» возвращается в аэропорт «Внуково» из-за технической неисправности. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о рейсе ТК3153 Turkish Airlines. Причины неисправности сейчас уточняют.
Перед этим стало известно, что в Шереметьево пресекли незаконный вывоз иностранцем прицелов для оружия на сумму в 29 миллионов рублей. Как сообщили в Федеральной таможенной службе, 35-летний мужчина направлялся в ближневосточное государство.
Помимо прицелов, таможенники обнаружили кронштейны для их крепления. Груз нашли при сканировании багажа. По словам задержанного, он не знал, что груз должен быть задекларирован.
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