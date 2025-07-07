Продавец изнасиловал несовершеннолетнюю, убил её и скормил останки стае собак

В Бразилии продавец лапши изнасиловал девочку, убил и скормил стае собак
Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Продавец лапши изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, убил, расчленил и скормил её стае собак в Бразилии. Об этом пишет KP.RU.



Отмечается, что тело девочки-подростка Марсель Хулии Араужу да Силвы было обнаружено 14 июня на строительной площадке в Рио-де-Жанейро.

Полицейским удалось установить, что местный продавец лапши накачал девочку наркотиками, задушил, изнасиловал, а потом расчленил и попытался скормить питбулям. Школьница сама пришла в гости к мужчине по его приглашению. Она зашла в его дом утром 12 июня, после чего её никто не видел.

На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как мужчина отвёз части тела жертвы к строящемуся дому в тележке, накрытой брезентом. Он понадеялся, что уличные собаки съедят останки, однако этого не произошло.

Свидетели сообщили, что Чжаоху Цю регулярно приглашал к себе в гости девушек, накачивал их наркотиками, а потом насиловал. Его сосед знал о происходящем, но молчал. Ему предъявлено обвинение по факту неоказания помощи.

Анастасия Чинкова

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