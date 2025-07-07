Продавец изнасиловал несовершеннолетнюю, убил её и скормил останки стае собак

07 июля 2025, 15:41

В Бразилии продавец лапши изнасиловал девочку, убил и скормил стае собак

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Продавец лапши изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, убил, расчленил и скормил её стае собак в Бразилии. Об этом пишет KP.RU.