Продавец изнасиловал несовершеннолетнюю, убил её и скормил останки стае собак
Продавец лапши изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, убил, расчленил и скормил её стае собак в Бразилии. Об этом пишет KP.RU.
Отмечается, что тело девочки-подростка Марсель Хулии Араужу да Силвы было обнаружено 14 июня на строительной площадке в Рио-де-Жанейро.
Полицейским удалось установить, что местный продавец лапши накачал девочку наркотиками, задушил, изнасиловал, а потом расчленил и попытался скормить питбулям. Школьница сама пришла в гости к мужчине по его приглашению. Она зашла в его дом утром 12 июня, после чего её никто не видел.
На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как мужчина отвёз части тела жертвы к строящемуся дому в тележке, накрытой брезентом. Он понадеялся, что уличные собаки съедят останки, однако этого не произошло.
Свидетели сообщили, что Чжаоху Цю регулярно приглашал к себе в гости девушек, накачивал их наркотиками, а потом насиловал. Его сосед знал о происходящем, но молчал. Ему предъявлено обвинение по факту неоказания помощи.
Читайте также: