Посетители «Крокуса» подали в суд на страховую компанию «Ингосстрах»

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В столичный суд поступило коллективное исковое заявление, адресованное страховой компании, по поводу событий, произошедших в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Поступил коллективный иск от граждан, которые находились в концертном зале «Крокус Сити Холл», и родственников погибших в результате трагических событий, произошедших 22 марта 2024 года. Иск подан против страховой компании СПАО «Ингосстрах», — говорится в материале Газета.ру.
Истцы требуют от суда признать наступление страхового случая, чтобы получить выплаты по договору страхования гражданской ответственности, который был заключен между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».
Свидетельница нападения Анастасия Родионова сообщила, что сотрудники следственных органов продолжают опрашивать людей, которые находились в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области в день теракта.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В тот день там должно было состояться выступление группы «Пикник». Однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооружённые люди. Они начали стрелять по зрителям и поджигать сидения.
Ранее сообщалось, что следствие планирует провести медицинские экспертизы с потерпевшими в результате теракта в «Крокусе».
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Мира Полтева