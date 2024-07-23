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В результате атаки ВСУ на порт Кавказ в Краснодарском крае четыре человека были госпитализированы. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщает оперативный штаб региона.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали паром в порту «Кавказ». Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По информации оперативных служб Кубани, которую приводит ТАСС, погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Все они — граждане РФ.
Также губернатор сообщил, что в результате атаки произошло локальное возгорание, угрозы распространения огня нет. На месте работают экстренные службы.
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Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ»
«Киевский режим снова попытался совершить теракт на территории Краснодарского края. Сегодня утром беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ». К сожалению, есть пострадавшие и погибший среди членов экипажа и сотрудников порта», — написал он.
По информации оперативных служб Кубани, которую приводит ТАСС, погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Все они — граждане РФ.
«По данным медицины катастроф, пятеро — раненые, один — погибший, все они граждане РФ», — сообщил собеседник агентства.
Также губернатор сообщил, что в результате атаки произошло локальное возгорание, угрозы распространения огня нет. На месте работают экстренные службы.
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Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ»
Мира Полтева