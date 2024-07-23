«Даже не отец»: Мать на камеру издевалась над годовалым ребенком из мести мужчине

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Бывший, ради мести которому женщина из Каменска-Уральского Свердловской области мучила ребёнка, оказался не отец мальчика. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском Свердловской области 22-летняя Дарья пыталась на камеру задушить годовалого сына ради возвращения мужа. Так она решила заставить его одуматься и вернуться к ней.
По данным канала, когда 23-летний Кирилл начал встречаться с Дашей, она уже была беременна вторым ребенком.
На девушку завели два уголовных дела: за неисполнение родительских обязанностей и угрозу убийством. Органы опеки забрали детей. Сегодня девушке будет избрана мера пресечения.
Малышей органы опеки уже забирали, однако вернули обратно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным канала, когда 23-летний Кирилл начал встречаться с Дашей, она уже была беременна вторым ребенком.
На девушку завели два уголовных дела: за неисполнение родительских обязанностей и угрозу убийством. Органы опеки забрали детей. Сегодня девушке будет избрана мера пресечения.
Малышей органы опеки уже забирали, однако вернули обратно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова