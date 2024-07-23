«Даже не отец»: Мать на камеру издевалась над годовалым ребенком из мести мужчине

Грабитель устроил погоню с полицейскими, находясь в машине с ребёнком, и транслировал это в прямом эфире, сообщили в Лента.ру





17 июля в районе Беверли-Хиллз, штат Калифорния, Хендерсон вместе с двумя другими мужчинами совершил ограбление. Вскоре двоих преступников задержали, а Дайаян Хендерсон угнал автомобиль и попытался убежать от полиции.





«За угонщиком началась погоня с участием полицейских вертолётов. Мужчина вёл прямую трансляцию из машины в социальных сетях. На заднем сиденье находились его возлюбленная и дочка. На записи слышно, как женщина умоляет Хендерсона остановиться: «Остановись и сдавайся! В машине мой ребёнок, Дайаян!», — сообщили в издании.





Полицейские, узнав, что в машине есть женщина и ребенок, вели погоню крайне осторожно. Ограбив банк, преступник заехал в тупик, где его и задержали. Женщину, которая была с ним, не стали задерживать, так как оказалось, что он её похитил.



