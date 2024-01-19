После остановки подъёмника в Яхроме возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО
Уголовное дело возбуждено после инцидента на горнолыжном курорте в Яхроме Дмитровского городского округа. Его будут расследовать по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.
«Предварительной причиной стала поломка поворотного колеса, в результате чего подъёмник остановился. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.Ранее в подмосковном Минздраве «Интерфаксу» сообщили, что в результате инцидента в Дмитровском округе пострадали три человека, которые сорвались вниз. Двое из них госпитализированы.
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Лора Луганская