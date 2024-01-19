Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ После остановки подъёмника в Яхроме возбудили уголовное дело

После остановки подъёмника в Яхроме возбудили уголовное дело

19 января 2024, 19:39
Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

Уголовное дело возбуждено после инцидента на горнолыжном курорте в Яхроме Дмитровского городского округа. Его будут расследовать по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.

«Предварительной причиной стала поломка поворотного колеса, в результате чего подъёмник остановился. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.
Ранее в подмосковном Минздраве «Интерфаксу» сообщили, что в результате инцидента в Дмитровском округе пострадали три человека, которые сорвались вниз. Двое из них госпитализированы.

Читайте также:

Мособлпрокуратура проводит проверку после инцидента на подъёмнике в Яхроме

В прокуратуре назвали возможную причину остановки подъёмника в Подмосковье

Два человека сорвались с подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье
#инцидент
#горные лыжи
#яхрома
#подмосковье
#московская область
#следственный комитет
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В прокуратуре назвали возможную причину остановки подъёмника в Подмосковье
Прокуратура: подъёмник в Яхроме мог остановиться из-за плохого натяжения троса
19 января 2024, 18:49

Фото: iStock/Kisa_Markiza

Подъёмник горнолыжного комплекса в Подмосковье мог остановиться из-за поломки поворотного колеса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Отмечается, что в результате поломки конструкции произошло недостаточное натяжение троса. Именно это и остановило подъёмник.

Ранее РИА Новости сообщали, что на горнолыжном курорте «Степаново» в городском округе Дмитров сломался подъёмник с находящимися на нём людьми. В результате этого пострадали два человека, которые сорвались вниз.

В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы, которые спасают людей, застрявших на морозе.

Читайте также:

Два человека сорвались с подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье

На сочинских курортах закрыли трассы и канатные дороги из-за мощного шторма

Свыше 9 тысяч человек посетили лыжные трассы в Московской области
#яхрома
#подмосковье
#горные лыжи
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд не стал помещать в СИЗО подростка, проломившего череп сверстнику
19 января 2024, 18:38

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Петербурге отказался арестовывать 17-летнего подростка Михаила Колпакова, проломившего сверстнику череп из-за надписи на футболке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Отмечается, что следствие ходатайствовало о помещении молодого человека в изолятор. Однако суд отказался выполнять это требование. Судебный процесс осуществлялся в закрытом режиме.

Подростка задержали 17 января и в этот же день предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Накануне задержания обвиняемый напал на студента колледжа. Выяснилось, что причиной нападения стало слово white на футболке студента.

В результате инцидента парень был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и ушибом мозга.

Читайте также:

Замминистра здравоохранения Подмосковья Захарова арестовали за взятку

Житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет

В Саратове возбудили дело на петербурженку, устроившую пьяный дебош в самолёте
#санкт-петербург
#суд
#преступление
#дело
#обвинение
#следствие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека сорвались с подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье
Подъемник с людьми сломался на горнолыжном курорте в Подмосковье
19 января 2024, 18:20

Фото: iStock/kvv515kvv

На горнолыжном курорте «Степаново» в городском округе Дмитров Московской области сломался подъемник вместе с людьми. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщили в экстренных службах.
«В результате сбоя в работе колеса привода произошла остановка подъемника на горнолыжном курорте "Степаново" в Яхроме», - передает РИА Новости информацию.

По данным Shot, в результате резкой остановки подъемника оттуда сорвались два человека. Поясняется, что те, кто был не пристегнут, рухнули вниз. Остальные застряли на морозе. Для их спасения на место прибыли экстренные службы.

19 января стало известно, что после обильных снегопадов трассы горнолыжных курортов Яхромы готовы к приему гостей. Даже в сильный снегопад и метель горнолыжный курорт в Дмитровском округе пользуется популярностью у туристов.

Читайте также:

В Подмосковье проверили безопасность 15 аттракционов

На сочинских курортах закрыли трассы и канатные дороги из-за мощного шторма

Свыше 9 тысяч человек посетили лыжные трассы в Московской области
#остановки
#остановка
#новости
#подмосковье
#дороги
#безопасность
#трассы
#снегопад
#курорт
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замминистра здравоохранения Подмосковья Захарова арестовали за взятку
19 января 2024, 17:52

Фото: iStock/Elena Horrmann

Тверской суд Москвы отправил министра здравоохранения Московской области Александра Захарова в СИЗО на два месяца за взятку в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Захаров Александр Владимирович, занимающий должность заместителя министра здравоохранения Московской области, отправлен в СИЗО на срок до 17 марта», — цитирует РИА Новости своего собеседника.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Других подробностей не приводится.

При этом на сайте подмосковного министерства здравоохранения карточку Захарова уже удалили.

Ранее также Центральный районный суд Челябинска приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Челябинской области Виктора Чернобровина за получение взятки на сумму 26,7 миллионов рублей.

Читайте также:

Суд в Барнауле приговорил бывшего прокурора Фалилеева к 9 годам колонии

В Подмосковье арестовали PR-менеджера главы Башкирии Елену Прочаковскую

Суд вынес приговор главе Института госслужбы и управления РАНХиГС Барцицу
#сизо
#новости
#захарова
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Загрызла собака»: Петербуржец получит компенсацию из-за умершей кошки в самолете
Петербуржец отсудил компенсацию после смерти кошки в багажном отделении самолета
19 января 2024, 17:50

Фото: istock / utah778

Суд в Санкт-Петербурге взыскал с авиакомпании моральный ущерб и штраф после смерти кошки в багажном отделении самолета во время полета. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.

Петербуржец рассказал, что в тот день летел с тремя кошками – Амандой, Ладой и Кармен. Первые две любимицы летели в переносках в багажном отделении, а Кармен полетела с хозяином в салоне.

После перелета пассажиру сообщили, что животное умерло от полученных травм. На Аманду напала десятикилограммовая собака породы ягдтерьер, летевшая в багажном отделении по соседству, и загрызла кошку.

При этом, собака не смогла вылезти из переноски, так как застряла в ней и летела так все время. Клетки с сетками и намордника у животного не было.

Суд постановил возместить владельцу 11 700 рублей материального ущерба, 50 тысяч морального вреда и штраф авиакомпании в размере 30 850 рублей.

Читайте также:

Заслуженный артист России Шиленков умер в ванне отеля

Уголовное дело возбудили по факту поджога подмосковного дома участника СВО

Десятки мигрантов были уволены из-за забастовки на заводе под Ростовом

#суд
#кошки
#штраф
#собака
#травмы
#авиакомпании
#ущерб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Испугалась и спасала свою жизнь»: Обвиняемая в теракте Трепова* не признала вину
Обвиняемая в теракте Дарья Трепова* не признала вину в суде
19 января 2024, 17:38

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова* не признала свою вину в суде. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash на Мойке.

В зале суда обвиняемая пояснила, что не знала о наличии взрывного устройства в статуэтке, а помочь пострадавшим после взрыва она не смогла, поскольку испугалась и спасала свою жизнь.

Потерпевшим и обвинению она заявила, что не пыталась скрыться и собирать вещи перед встречей в кафе в Санкт-Петербурге. Трепова* считает, что это подтверждает ее невиновность.

Помимо этого, во время мероприятия террористка сидела рядом с военкором и протягивала руки к врученной ему статуэтке, не зная, что произойдет взырв. Учитывая данные факты, фигурантка попросила суд вернуть дело следствию и переквалифицировать статью.

Прокурор просит признать Дарью Трепову* виновной в совершении теракта и назначить ей 28 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 800К рублей.

Читайте также:

Заслуженный артист России Шиленков умер в ванне отеля

Уголовное дело возбудили по факту поджога подмосковного дома участника СВО

Десятки мигрантов были уволены из-за забастовки на заводе под Ростовом

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#суд
#дело
#данные
#мероприятия
#теракт
#террористы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет
Суд назначил 19 лет колонии устроившему стрельбу в военкомате Приангарья
19 января 2024, 17:20

Фото: istock / Zolnierek

Жителя Усть-Илимска (Иркутская область) приговорили к 19 годам лишения свободы за расстрел военкома из обреза. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на СУСК по региону

26 сентября 2022 года осужденный пришел на встречу в актовый зал местного военного комиссариата. В результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар, в него выстрелили три раза. Затем мужчина разлил горючую жидкость и поджег. Он попытался покинуть здание, но его задержали сотрудниками Росгвардии.

Военкома авиацией доставили в больницу Иркутска, где он долго лечился и восстанавливался.

«Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей и с ограничением свободы в 1 год, с отбыванием основного наказания первые семь лет в тюрьме, остальные в исправительной колонии строгого режима», — сообщается в релизе.
По данным следствия, таким образом мужчина «планировал сорвать призывные мероприятия», чтобы спасти от мобилизации своего родственника.

Читайте также:

Заслуженный артист России Шиленков умер в ванне отеля

Уголовное дело возбудили по факту поджога подмосковного дома участника СВО

Десятки мигрантов были уволены из-за забастовки на заводе под Ростовом

#иркутская область
#наказание
#мероприятия
#здание
#мужчина
#стрельба
#военком
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бабушка украла новорожденного внука и продала его другим родителям
В Индии бабушка украла новорожденного внука и продала его за 200 тысяч рупий
19 января 2024, 17:02

Фото: istock / globalmoments

В Индии женщина украла новорожденного ребенка у дочери и продала его другим родителям. Об этом пишет издание News9Live.
Бабушка по имени Бабита из города Большая Нойда, штат Уттар-Прадеш, 10 мая 2023 года украла внука, когда мать ребенка с супругом уехали за лекарствами и попросили родственницу посидеть с малышом. Когда они вернулись, никого не было дома.

Индианка передала ребенка некой женщине, которая потом отдала его врачу. Благодаря пособникам младенца продали человеку по имени Амарвир за 200 тысяч рупий (211 тысяч рублей). Бабита за совершенное преступление получила 50 тысяч рупий (52 тысячи рублей).

Спустя время правоохранители смогли поймать и арестовать женщину. Бабушка призналась в преступлении. Спустя 8 месяцев после похищения малыша вернули матери.

Читайте также:

Заслуженный артист России Шиленков умер в ванне отеля

Уголовное дело возбудили по факту поджога подмосковного дома участника СВО

Десятки мигрантов были уволены из-за забастовки на заводе под Ростовом

#преступление
#женщина
#мать
#дома
#похищение
#ребёнок
#индия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла до 1,8 тысячи квадратных метров
19 января 2024, 16:58

Фото: iStock/Distortion Media

На нефтебазе в Клинцах Брянской области площадь пожара после атаки дрона ВСУ увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в экстренных службах.
«По уточненной информации, площадь пожара на нефтебазе составляет 1800 квадратных метров», — цитирует РИА Новости своего собеседника.

Напомним, утром 19 января глава региона Александр Богомаз заявил, что вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки нефтебазы в Брянской области, один боеприпас упал на территорию предприятия. По словам губернатора, в результате сброса украинское боеприпаса началось возгорание в одном из резервуаров в обваловании.

Для тушения пожара был привлечен пожарный поезд с 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя.

Читайте также:

Жителей частного сектора в районе горящей нефтебазы под Брянском эвакуировали

Пожарный поезд прибыл для тушения нефтебазы под Брянском

Богомаз: Боеприпас с БПЛА упал на территорию Клинцовской нефтебазы
#поезд
#пожарный
#боеприпас
#бпла
#возгорание
#предприятия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф