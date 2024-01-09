После выступления в одном носке солиста «Щенков» задержали в аэропорту Пулково

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Солиста музыкальной группы «Щенки» Максима Моисеева задержали в аэропорту Пулково после того, как он выступил в одном носке в ночном клубе MOD, он пытался улететь в Екатеринбург. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.
8 января в сети появилось видео выступления группы «Щенки», солист которой вышел на сцену только в одном носке, прикрывающем его гениталии. Впоследствии этот носок упал, и артист остался полностью голым.
Общественник Виталий Бородин после этого начал готовить обращение в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Моисеева задержали в аэропорту Пулково. Он хотел улететь в Екатеринбург, а уже оттуда – в Казахстан.
«Голым» выступлением Моисеева заинтересовались в центре «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. В его выступлении правоохранители усмотрели признаки административного правонарушения.
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Общественник Виталий Бородин после этого начал готовить обращение в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела.
«Голым» выступлением Моисеева заинтересовались в центре «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. В его выступлении правоохранители усмотрели признаки административного правонарушения.
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Элина Позднякова