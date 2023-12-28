Киркоров, Собчак и Лолита: чья карьера под угрозой из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

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Прошедшая в московском клубе «Мутадор» вечеринка с дресс-кодом almost naked (почти голый), организованная блогером Анастасией Ивлеевой, вызвала скандал и стала поводом для судебного иска. Артисты, принявшие участие в мероприятии, лишаются рекламных контрактов, концертов и выступлений на новогодних шоу. Редакция «Радио 1» расскажет, чем обернулась закрытая вечеринка для представителей российского шоубиза и кто уже обратился к россиянам с извинениями.
«Голая вечеринка» Ивлеевой в «Мутаборе»
Блогер Анастасия Ивлеева организовала закрытую вечеринку в столичном клубе «Мутабор» 20 декабря. Звездные гости пришли на мероприятие в откровенных нарядах, чем вызвали возмущение у общественности. Среди приглашенных на «голую вечеринку» были Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган и его супруга Оксана Самойлова, Лолита Милявская, Глюкоза и другие.
Рэпер Vacio арестован после «голой вечеринки»
Один из гостей мероприятия пришел в самом эпатажном наряде – одном носке, надетом на гениталии. Вскоре рэпера Vacio (Николая Васильева) задержали правоохранители. В настоящее время молодой артист признан виновным в пропаганде ЛГБТ* и арестован на 15 суток. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Извинения артистов за «голую вечеринку» Ивлеевой
В числе первых, извинения возмущенной общественности принесла организатор «голой вечеринки» блогер Анастасия Ивлеева. Однако изначально она не согласилась с критикой мероприятия и заявила, что вечеринка была была частью презентации невышедших фото, сделанных для журнала Playboy, главным редактором которого она являлась прежде. Позже она вновь записала видеообращение и заявила,что сожалеет о случившимся и попросила простить ее.
Отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери
Певец Филипп Киркоров также поспешил оправдаться за участие в мероприятии и заявил, что пробыл на нем не более пяти минут, и вообще «зашел не в ту дверь». Артист настаивал, что о характере мероприятия он прежде не знал.
Извинения также опубликовала журналистка Ксения Собчак. Она заявила, что любит свою страну и искренне сожалеет, если ее внешний вид кого-то оскорбил.
Певец Дима Билан также присоединился к массовым извинениям и заявил, что посещение мероприятий является частью его работы, однако он «подумать не мог, что там может происходить».
Последствия для шоу-бизнеса после «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой
Певица Лолита Милявская
Артистка рассказала, что ее выступления «вырезают» из телевизионного эфира, а концерты требуют отменить. Об этом она сообщила изданию РБК. Кроме того, телеканалы обсуждают возможность убрать с новогодних шоу других участников «голой вечеринки».
Телеграм-канал Shot сообщил, что продажа билетов на некоторые выступления Лолиты уже приостановлена. Активисты общественного движения «Зов народа» продолжают обращаться к властям регионов, где концерты еще не отменены.
Певица Анна Асти
На «голой вечеринке» Ивлеевой выступала Анна Асти, которая также столкнулась с неприятностями после посещения скандального мероприятия. В московском клубе Gipsy отменено новогоднее выступление артистки. Сообщается, что гонорар певицы мог составить шесть миллионов рублей.
Певица Глюк’oZa
Музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил, что в новом проекте «Глюк’oZa» не будет участвовать всем известная Наталья Ионова.
Он объяснил свое решение тем, что артистка, которая была в числе гостей на «голой вечеринке» Ивлеевой, дискредитирует концепцию проекта «Глюкоза» как своим творчеством, так и публичным поведением.
Певец Филипп Киркоров
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Соответствующая петиция уже набрала несколько тысяч подписей. Артиста также убрали из постера новогоднего музыкального фильма канала ТНТ «Иван Васильевич меняет всё». Теперь на его месте изображен Павел Воля.
Киркоров обратился к юристам из-за последствий после участия в «голой вечеринке»
Идет перемонтаж программ, в которых Киркоров уже успел принять участие. Скорее всего, певец не появится в «Голубом огоньке» и финале шоу «Маска». Также было отменено выступление артиста во МХАТе на корпоративе одной из крупных компаний.
Сайт Киркорова оказался заблокирован. При попытке перейти на ресурс появляется сообщение: «Ошибка 4030», однако в компании «Спринтхост» сообщили, что ошибка случайная и вскоре интернет-ресурс заработает в прежнем режиме.
Блогер Анастасия Ивлеева
Компания МТС исключила блогера Анастасию Ивлееву из амбассадоров, рекламу оператора с ее участием сняли с эфира. По информации телеграм-канала Baza, от сотрудничества с ней также отказался Тинькофф Банк.
В отношении теледивы начались проверки со стороны ФНС. Предполагается, что она могла уходить от уплаты налогов, используя схему дробления бизнеса. Предварительно, с 2020 по 2022 год неуплаченный налог превысил 130 млн рублей.
Роспотребнадзор закрыл Mutabor после «голой вечеринки»
В ночном клубе «Мутабор», в котором прошла «голая вечеринка» Ивлеевой, прошли проверки Роспотребнадзора и полиции. В настоящее время вход в заведение опечатан. Правоохранители установили, что часть алкогольной продукции продавалась там без лицензии.
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*Деятельность этого движения запрещена в России как экстремистская.
Анастасия Крестьянова