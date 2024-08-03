После вспышки кишечной инфекции в Светлогорске закрыли смену в детском лагере

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Работа смены в лагере «Огонек» в Светлогорске временно остановлена. У десятков детей обнаружили ротавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что дети отправлены на попечение родителей. Накануне за медицинской помощью с острой кишечной инфекцией обратились 32 ребенка, 5 из них были госпитализированы.
Ведомство осуществляет в лагере противоэпидемические мероприятия. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ведомство осуществляет в лагере противоэпидемические мероприятия. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова