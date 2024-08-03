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После вспышки кишечной инфекции в Светлогорске закрыли смену в детском лагере

03 августа 2024, 18:36
Фото: iStock/monkeybusinessimages

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Работа смены в лагере «Огонек» в Светлогорске временно остановлена. У десятков детей обнаружили ротавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что дети отправлены на попечение родителей. Накануне за медицинской помощью с острой кишечной инфекцией обратились 32 ребенка, 5 из них были госпитализированы.

Ведомство осуществляет в лагере противоэпидемические мероприятия. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.



Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное мероприятия
#лагерь
На Украине нацгвардейцы убили иностранца из-за криптовалюты
На Украине нацгвардейцы задушили марроканца за 7 миллионов гривен
03 августа 2024, 18:58

Фото: istockphoto/RL Photography

Солдаты нацгвардии Украины задушили марроканца из-за криптовалюты, а именно, из-за семи миллионов гривен. Об этом сообщает «Политика страны», ссылаясь на источник. Сначала иностранца похитили, пытали, а потом закопали в лесу, выведав необходимую информацию.
Позже выяснилось, что несчастного затолкали в «бус» прямо на улице средь бела дня, но на это никто не обратил внимания, ведь такое на улицах Украины происходит нередко. Изначально информировали о некой банде «неизвестных».

Ранее сообщалось, что украинец-трансгендер украл малыша в Кременчуге из перинатального центра. Злоумышленник попал на видеокамеры. Сейчас ребенок в порядке, а в отношении похитителя открыли уголовное дело.

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#криптовалюта
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Ненависть к мужчинам, грязные слухи, иконы и труп кошки: Подробности жизни и смерти трех сестер в Петербурге
Брат умерших сестер в Петербурге рассказал о возможных причинах их поступка
03 августа 2024, 18:32

Фото: istock / doidam10

Загадочно погибшие в запертой изнутри комнате в многоэтажке в Петербурге сестры оставили после себя много вопросов. Зачем они закрылись, почему перестали общаться с родственниками и для чего голодали. Следователи сейчас пытаются выяснить, что произошло в семье, задавая вопросы другими родственниками. Братья женщин предположили, что всему виной ненависть к мужчинам старшей сестры, которая влияла на остальных. В материале «Радио 1» расскажем подробности жизни сестёр и в каких условиях они умерли.

Обвинения в домогательствах

У 35-летней Оксаны* два высших образования – психологическое и геологическое. В 2015 году она с помощью отца-священника устроилась аспирантом на биологическое направление, однако девушке не хватало знаний.

Отец девушки пообщался с заведующим одной из кафедр вуза и попросил его взять Оксану на работу на должность лаборанта. Как рассказали знакомые из университета, девушка общалась только по делу, подробностями своей жизни не делилась.

В 2021 году старшая сестра пришла домой в слезах и заявила отцу, что не может продолжать работать в университете. Она сказала, что заведующий кафедрой приставал к ней. Девушка жаловалась вышестоящему руководству, но в полицию не обращалась. В итоге Оксана уволилась.

«Она начала обвинять отца в том, что произошло с ней, потому что он курировал ее в научном пути», — рассказал младший брат Савелий в ходе допроса, пишет «SPB.KP.RU».
В разговоре с изданием завкафедры возмутился обвинениями, сказав что не мог иметь наглости домогаться до девушки, зная ее отца. К тому же, в прошлом их дедушки были коллегами.

«Олеся была очень нелюдима, с непомерным самомнением. Ее сильный характер наложился на нежелание с кем-то работать и учиться. Уже через полгода после поступления она заявила мне, что «привыкла все делать сама» и не нуждается в научном руководителе», — рассказала он.
Кроме того, девушка конфликтовала с дирекцией вуза, не желала отчитываться по итогам учебного года и не могла сдать экзамен по специальности независимой комиссии.
Фото: istock / vladans

Трехэтажный мат

Отношения Оксаны с отцом становились хуже и хуже. У батюшки обнаружили рак и он скончался осенью 2022 года. Девушка не помогала ему и даже не явилась на похороны.

Младший брат Савелий рассказал, что она умело применила свое психологическое образование и подговорила остальных сестер жить с ней в одной комнате. Девушки закрылись, от братьев принимали только еду и часть пенсии матери.

«Мне кажется, они стали бояться или ненавидеть мужчин после истории с домогательствами. А все попытки наладить отношения встречали в штыки, покрывая меня трехэтажным матом. Если и подходили ко мне с просьбой, то только всей группой, как будто переживали, что я наврежу им», — рассказал брат умерших.

В комнате сестер были только иконы и книги

Правоохранители удивились, что брат долго не подозревал о смерти троих женщин. Оказалось, что квартира была очень замусорена. Вероятно, антисанитария помешала мужчине понять, что случилось за дверью.

В комнате сестёр не было телевизора, компьютера или других средств досуга. На троих у них был один телефон. Комната была увешана иконами и заставлена книгами.
Фото: istock / VMarin

Кроме тел сестер, в комнате нашли мертвую кошку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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*Имя изменено
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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 25 человек
03 августа 2024, 18:01

Фото: istockphoto/conejota

До 25 человек выросло количество пострадавших в результате ДТП с автобусом в Красноярском крае. Об этом сообщает Минздрав.
«Всего за медицинской помощью обратились 25 человек, включая трех детей. Госпитализированных нет, все направлены на амбулаторное наблюдение», — прокомментировали с ситуацию в ведомстве.

Ранее сообщалось, что автобус съехал в кювет и опрокинулся, в салоне было 30 человек. Транспорт двигался со стороны Маганска в Береть. Предварительно, водитель не справился с управлением.

Перед этим два дальнобойщика, двигаясь по Нижегородской области, устроили драку прямо на дороге. Происшествие зафиксировал видеорегистратор одного из водителей. Конфликт начался на почве того, что один коллега подрезал другого.

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#россия
#красноярский край
#дтп
#автобусы
#новости
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Федерация бокса РФ сделала заявление после избиения чемпиона Дмитрия Двали
Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с Двали
03 августа 2024, 17:59

Фото: iStock/FOTOKITA

Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с чемпионом Европы 2024 года Дмитрием Двали, который лишился глаза в ходе драки. Об этом информирует ТАСС.
В Федерации бокса отметили, что на данный момент спортсмен проходит лечение и находится под контролем медиком. Правоохранительные органы осуществляют все необходимые мероприятия по факту инцидента.

Уточняется, что Двали оказываются максимальная поддержка и содействие со стороны боксерского сообщества.

Ранее сообщалось, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#лечение
#глаза
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#мужчина
#поддержка
#спортсмен
#бокс
#драка
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В лагере «Огонек» в Светлогорске отравились люди
СК: В лагере «Огонек» в Светлогорске отравились люди, возбуждено уголовное дело
03 августа 2024, 17:20

Фото: iStock/FOTOKITA

В лагере «Огонек» в Светлогорске Калининградской области произошло отравление, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК. Известно, что за медицинской помощью обратились 32 человека, из которых пятеро госпитализированы.
Специалистами взяты пробы готовой еды, продуктов и воды, первопричины отравления выясняются. Сотрудники лагеря и заболевшие дети обследованы.

Ранее инфекционист Владимир Неронов предупреждал о вреде арбузов, продаваемых в непосредственной близости к дорогам. По словам врача, такие ягоды могут быть полны бактериями. Специалист порекомендовал приобретать их целыми и тщательно мыть проточной водой перед употреблением.

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#россия
#дети
#калининград
#отравление
#врачи
#следственный комитет
#уголовное дело
#новости
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В «связанном» с ЧВК «Вагнер» поджоге в Британии обвинили еще двух человек
03 августа 2024, 16:45

Фото: istock / melis82

20 марта в Лондоне сгорело несколько складов украинских компаний. Обвинения выдвинули против британца, якобы связанного с ЧВК «Вагнер». Сейчас в деле появились новые фигуранты.
Как сообщает РБК, в поджоге также обвиняют 22-летнего Джейкима Баррингтон Роуза и 19-летнего Угниуса Асмена, проживающих в столичных районах Кройдон и Уондсворт. Мужчин были задержаны 1 августа.

По версии следствия, поджог совершили в интересах РФ, одним из обвиняемых стал 20-летний Дилан Эрл из графства Лестершир. Sky News сообщал, что молодой человек связан с ЧВК «Вагнер», которая признана в Великобритании террористической организацией.

В конце апреля посла России Андрея Келина вызвали в МИД Северного Королевства. Дипломат заявил, что обвинения в причастности РФ к инциденту бездоказательны и абсурдны.

В мае власти Британии приняли решение выслать российского военного атташе полковника Максима Еловика, которого Лондон счёл сотрудником военной разведки. В ответ на это Москва объявила персоной нон грата британского военного атташе капитана Адриана Когхилла, его обязали покинуть российскую территорию.

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#москва
#поджог
#мид
#дипломат
#вагнер
#чвк
#рф
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В кафе Севастополя произошёл взрыв
В кафе Севастополя взорвался отпугиватель животных
03 августа 2024, 16:18

Фото: istockphoto/Sergii Vasylchenko

В одном из кафе Севастополя взорвался отпугиватель животных, сообщает Baza. Все случилось накануне, 2 августа, когда кто-то из клиентов оставил пакет под столом. Его нашла уборщица и передала кассирше. После того, как кассир решила осмотреть странный предмет, произошел хлопок.
На место вызвали медиков, работницу кассы забрали в больницу с подозрением на разрыв селезенки, но диагноз не подтвердили, была лишь тупая травма живота.

Спецслужбы изъяли предмет, оказалось, что устройство можно купить в любом специализированном магазине. При этом есть версия, что предмет оставили специально, взведя заранее. Полиция ищет оставившего пакет человека.

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#россия
#севастополь
#взрывы
#новости
#кафе
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В Красноярском крае опрокинулся автобус с туристами, есть пострадавшие
03 августа 2024, 16:11

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Автобус с туристами опрокинулся в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщает СК РФ.
Уточняется, что ЧП произошло около 7:30 по местному времени. Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

По данным Минздрава, количество пострадавших в аварии с автобусом возросло до 25 человек. Их госпитализировали. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в деревне Оржицы произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого транспорт перевернуло. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#красноярский край
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Конфликт дальнобойщиков по рации перерос в полноценную драку
Дальнобойщики устроили драку после ссоры по рации в Нижегородской области
03 августа 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Urupong

Двое дальнобойщиков устроили драку прямо на дороге в Нижегородской области. Видео опубликовано в социальных сетях. На записи видно, что сначала конфликт был словесным из-за того, что один водитель подрезал своего коллегу. После взаимных оскорблений началась потасовка. Мужчины остановили большегрузы на трассе.
Ранее сообщалось, что в Феодосии хулиганы избили боксера Дмитрия Двали, когда спортсмен заступился за мальчика. Двали выбили глаз. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавшим грозит до семи лет колонии. По данным источников, Двали больше не сможет продолжить карьеру. Помощнику спортсмена Евгению в результате инцидента сломали руку.

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#россия
#драка
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#новости
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