«Пытали и морили голодом»: в Подмосковье освободили десятки заложников частного рехаба

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Несколько десятков человек держали в заложниках в частном элитном рехабе в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что пленников освободили в ходе рейда полиции. Пациенты утверждают, что их морили голодом, не давали пить и всячески издевались — за 100 тысяч рублей в месяц. Согласно информации источника, среди проходивших лечение была даже несовершеннолетняя девочка.
По словам освободившегося 37-летнего Иван из Тулы, он попал в данное учреждение после расставания с девушкой, так как ушел в запой. Отец Ивана нашёл для него «элитный рехаб» в Мытищах, где обещали избавить от зависимостей за три месяца. Иван провёл там 9 месяцев. При этом его отца убеждали, что мужчина не готов к выходу в реальный мир, и заставляли платить 100 тысяч рублей в месяц.
Недавно одному из пациентов удалось освободиться из реабилитационного центра, он обратился в полицию и попросил спасти заложников. Из центра освободили около 30 человек — мужчин и женщин разных возрастов. Как сообщили заложники, над ними издевались физически и морально, телефоны давали несколько раз в неделю, однако говорить правду родственникам было запрещено.
В ходе рейда задержали владельца рехаба Артёма и двух работников. В настоящее время собственника отпустили под подписку.
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По словам освободившегося 37-летнего Иван из Тулы, он попал в данное учреждение после расставания с девушкой, так как ушел в запой. Отец Ивана нашёл для него «элитный рехаб» в Мытищах, где обещали избавить от зависимостей за три месяца. Иван провёл там 9 месяцев. При этом его отца убеждали, что мужчина не готов к выходу в реальный мир, и заставляли платить 100 тысяч рублей в месяц.
Недавно одному из пациентов удалось освободиться из реабилитационного центра, он обратился в полицию и попросил спасти заложников. Из центра освободили около 30 человек — мужчин и женщин разных возрастов. Как сообщили заложники, над ними издевались физически и морально, телефоны давали несколько раз в неделю, однако говорить правду родственникам было запрещено.
В ходе рейда задержали владельца рехаба Артёма и двух работников. В настоящее время собственника отпустили под подписку.
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Екатерина Коршунова