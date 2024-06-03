После «Зеленого марафона» в Москве от солнечного удара погибли два человека

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Во время «Зеленого марафона» в Москве от солнечного удара пострадали 16 человек, при этом два участника погибли, а шестеро находятся в коме. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.
Мероприятие состоялось 1 июня. В столице тогда температура воздуха достигла 30 градусов жары. Участники соревновались на дистанциях 4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Маршрут проходил на Васильевском спуске возле Кремля.
Всего во время спортивно мероприятия пострадали 16 человек. По данным издания, шестеро из них в настоящее время находятся в коме, двое скончались в больнице.
Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.
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Всего во время спортивно мероприятия пострадали 16 человек. По данным издания, шестеро из них в настоящее время находятся в коме, двое скончались в больнице.
Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.
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Элина Позднякова