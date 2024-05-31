В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары

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Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары внесут в Государственную Думу. Об этом сообщил автор проекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости.
Чернышов пояснил, что предложения Роспотребнадзора носят рекомендательный характер и, согласно исследованиям, больше половины работодателей эти рекомендации не соблюдают.
В документах к проекту, который имеется в распоряжении издания, указано, что работодатель по требованию сотрудника обязан сократить рабочий день: при температуре воздуха 28,5°— на 1 час, при температуре от 29°— на 2 часа, а если термометр показывает 30,5° и выше — на 4 часа.
Изменения предложено внести в статью 92 ТК РФ. Они необходимы для защиты работника от воздействия повышенных температур и сохранение комфортных условий труда, сказано в законопроекте.
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«Мы предлагаем сделать их обязательными», — заявил депутат.
В документах к проекту, который имеется в распоряжении издания, указано, что работодатель по требованию сотрудника обязан сократить рабочий день: при температуре воздуха 28,5°— на 1 час, при температуре от 29°— на 2 часа, а если термометр показывает 30,5° и выше — на 4 часа.
Изменения предложено внести в статью 92 ТК РФ. Они необходимы для защиты работника от воздействия повышенных температур и сохранение комфортных условий труда, сказано в законопроекте.
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Алина Юрчак