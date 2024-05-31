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В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары

Депутат Чернышов: В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего дня в жару
31 мая 2024, 05:42
Фото: istock / bee32

Фото: istock / bee32

Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары внесут в Государственную Думу. Об этом сообщил автор проекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости.
Чернышов пояснил, что предложения Роспотребнадзора носят рекомендательный характер и, согласно исследованиям, больше половины работодателей эти рекомендации не соблюдают.

«Мы предлагаем сделать их обязательными», — заявил депутат.


В документах к проекту, который имеется в распоряжении издания, указано, что работодатель по требованию сотрудника обязан сократить рабочий день: при температуре воздуха 28,5°— на 1 час, при температуре от 29°— на 2 часа, а если термометр показывает 30,5° и выше — на 4 часа.

Изменения предложено внести в статью 92 ТК РФ. Они необходимы для защиты работника от воздействия повышенных температур и сохранение комфортных условий труда, сказано в законопроекте.

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В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи вейпов
ТАСС: в Думу внесут проект о полном запрете розничной торговли вейпами в РФ
31 мая 2024, 03:30

Фото: istock / yehor

В Госдуму внесут межфракционный закон о запрете на розничную продажу любых вейпов в России. Об этом информирует ТАСС.
Запрет коснется как никотинсодержащие, так и безникотиновые электронные сигареты и жидкости для них.

Инициаторы проекта указали на десятикратный рост подростков, которые курят вейпы, в период с 2011 по 2023 год. Также отмечается, что запрет на продажу вейпов несовершеннолетним можно легко обойти.

Как утверждают депутаты, содержащиеся в безникотиновых жидкостях для вейпов глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители при вдыхании в виде пара могут провоцировать развитие тяжелых болезней легких.

В пояснительной записке указано, что запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по словам авторов документа, сохранение здоровья нации приоритетнее, а нелегальный оборот вейпов в настоящее время достаточно большой, его пресечение — это задача правоохранительных органов.

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В России появится семейная налоговая выплата
Минтруд: с 2026 года в РФ вводится семейная налоговая выплата
31 мая 2024, 00:07

Фото: istock / evgenyatamanenko

С 2026 года в России будет введена семейная налоговая выплата. На неё могут рассчитывать трудоустроенные россияне с двумя и более детьми, чей средний семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Об этом сообщается на сайте Минтруда.
«Часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты», — сказано в сообщении.
По информации ведомства, подобная мера позволит поддержать порядка 4 миллионов семей, в которых воспитываются свыше 10 миллионов детей.

Чтобы получить денежную выплату, потребуется подать электронное заявление через портал Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Социального фонда.

Ранее президент Владимир Путин назвал многодетные семьи гордостью России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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31 мая 2024: Как связаны сварщики, табак и Наташа Королёва
31 мая отмечается Всемирный день без табака
31 мая 2024, 00:00

Фото: iStock/PURPLEANVIL

31 мая во всём мире отмечают Всемирный день без табака, который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.
О том, какие ещё праздники отмечают 31 мая, а также об известных личностях, появившихся на свет в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

Праздники 31 мая


Всемирный день без табака


Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1987 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day), который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.

Ежегодно ВОЗ и партнёры повсеместно отмечают этот День для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить государства эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака в любой форме.

По данным ВОЗ, табак убивает почти половину употребляющих его людей. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает более 8 миллионов человек (более 1,3 миллиона из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма).

В России от причин, связанных с курением, по оценке Минздрава РФ, ежегодно преждевременно умирают от 300 до 400 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков или от СПИД. По статистике, в России курят около 30 процентов населения.

День сварщика в России


31 мая в России свой профессиональный праздник отмечают сварщики. Эта дата официально не утверждена, однако имеет уже довольно долгую историю — её празднуют с начала 90-х годов 20 века.

Профессия сварщика появилась ещё в 19 веке, но особенно актуальной она является в наши дни. Сегодня без сварки не обходится ни одна отрасль производства, ведь современный мир — это мир металла. Особенно эта профессия востребована в строительстве, автопроме, добывающих отраслях. К тому же, помимо электрической сварки, на современном этапе существует масса других разновидностей сварки, каждой из которых соответствует определенная специализация сварщика. Это, например, сварщик на машинах контактной сварки, сварщик на диффузно-сварочных установках, сварщик на электронно-лучевых сварочных установках, сварщик термитной сварки, газосварщик, электрогазосварщик.

День российской адвокатуры


Этот праздник также не является официальным, однако отмечать его начали ещё с апреля 2005 года. Решение о его учреждении было принято на II Всероссийском съезде адвокатов в Москве (31 мая 2002). Датой праздника выбрали день принятия федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, определяющего правовые основы деятельности представителей данной профессии.

В этот день судебных защитников поздравляют Министерство юстиции, Федеральная палата адвокатов (ФПА), Ассоциация юристов России, друзья и коллеги. В адвокатских бюро устраивают фуршеты и чаепития. В крупных объединениях проходят праздничные концерты.


В День адвокатуры будущие адвокаты приносят присягу и произносят клятву, выражая приверженность кодексу профессиональной этики адвоката и Конституции РФ. Этой традиции много лет, она служит символическим посвящением в профессию.

В ряде регионов 31 мая проходит Всероссийский день бесплатной юридической помощи гражданам. В ходе мероприятия россияне могут получить квалифицированную помощь по вопросам, касающимся любой отрасли права.

Всемирный день блондинок


В последний день весны свой праздник отмечает и самая «светлая» часть человечества.

Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они и решили бороться за свои права путём основания праздника в свою честь.

По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе» (англ. Legally Blonde), которая и послужила толчком к созданию праздника. Через два года он обрёл популярность и в других странах.

Приметы 31 мая


31 мая православные в России поминают Феодота Анкирского и семь дев-подвижниц, пострадавших за веру в 303 году.

По народным приметам в Федотов день нельзя начинать новые дела или проекты, так как реализовать задуманное не удастся. Также нельзя заниматься рукоделием, в том числе ремонтировать обувь и штопать вещи — по приметам можно в дом привлечь неприятности. В Федотов день нельзя покупать дорогие вещи – есть примета, что обновки долго не прослужат.

Отдавать кому-либо ключи от дома или принимать в дар чужие вещи 31 мая нельзя — по приметам можно лишиться удачи и получить чужие проблемы. Плохая примета — приближаться в Федотов день к осине, так как можно серьезно заболеть.

Отказывать в милостыне или в любой другой просьбе о помощи 31 мая нельзя. По приметам можно остаться без средств к существованию. Нельзя молодым в Федотов день проводить в одиночестве — по приметам найти пару в будущем будет очень сложно.

По народным приметам ближайшие дни будут пасмурными и дождливыми, если закат в Федотов день в дымке, а если закат багровый, значит будет солнечно и тепло. Лето предстоит засушливое, если Луна 31 мая ясная, а если в дымке, значит летний сезон предстоит дождливый. Много росы в Федотов день предсказывает жаркий июль, а если в этот день пойдет дождь — это примета, что лето в целом предстоит прохладное и дождливое. Осень ожидается холодная и пасмурная, если листья осины отсырели в Федотов день, а если к этому дню яблоня и рябина не зацвели — это верная примета, что осень будет поздней.

Известные личности, родившиеся 31 мая


Наташа Королёва


Российская эстрадная певица Наташа Королёва появилась на свет 31 мая 1973 года в Киеве. Её мама была дирижёром хоровой капеллы, а папа — хормейстером академического хора.

Её дебют как певицы состоялся в трёхлетнем возрасте с песней «Крейсер Аврора». Это были выступления с Большим Детским Хором Радио и Телевидения Украины.

В 1988–1991 годах Королёва обучалась в Киевском эстрадно-цирковом училище по классу вокала. В 1990 году песня «Жёлтые тюльпаны» принесла певице всесоюзную славу, она вышла с ней в финал фестиваля «Песня года». В этом же году вышла первая пластинка Королёвой «Жёлтые тюльпаны». Затем последовали многочисленные гастроли, записи альбомов, съёмки видеоклипов. К ряду песен она сама написала стихи.

Также Королёва приняла участие в различных благотворительных концертах и акциях. Она снялась в фильмах, приняла участие в различных телепроектах, вела телепередачи. Звезда занимается дизайнерским искусством в ювелирной отрасли.

Певица второй раз замужем. Её первый муж — композитор и певец Игорь Николаев, второй — Сергей Глушко (известный как стриптизер, выступающий под псевдонимом «Тарзан»). У Наташи есть сын — Архип.

Сегодня Наташа Королёва продолжает свою творческую карьеру, живёт и работает в Москве.

Клинт Иствуд


Американский актёр Клинт Иствуд родился 31 мая 1930 года в Сан-Франциско, Калифорния, США.

В кино Клинт Иствуд оказался востребован в качестве положительного героя вестернов. Однако настоящую известность ему принесло сотрудничество с Серджо Леоне.

В период с 1960-х до 1980-х Клинт Иствуд был в числе наиболее крупных звёзд Голливуда, создавая образ немногословного героя боевиков и вестернов.

В настоящее время Клинт Иствуд является авторитетным режиссёром и обладает двумя «Оскарами» за лучшую режиссуру в 1992 и 2004 годах. С 1993 года Иствуд снимается исключительно в тех фильмах, которые сам и режиссирует.

Уильям Пирри


Ирландский судостроитель Уильям Пирри, контролировавший крупнейшую судостроительную фирму в мире Harland and Wolff и строитель пассажирского лайнера «Титаник», родился 31 мая 1847 года в Канаде.

После смерти его отца в 1849 году семья вернулась в Ирландию. В 1862 году Пирри стал учеником белфастской судостроительной фирмы «Харланд и Вольф». К 27 годам он стал партнёром и вскоре получил почти исключительный контроль.

Пирри внёс большой вклад в растущую стальную судостроительную промышленность и сыграл выдающуюся роль в разработке дизельного двигателя для морских силовых установок.

Помимо работы в судостроении, Пирри занимался ирландской политикой и в значительной степени поддерживал профсоюзы. В 1921 году он стал членом Сената Северной Ирландии.

Умер 7 июня 1924 года в море.

Брук Шилдс


Американская модель Брук Шилдс родилась 31 мая 1965 года на Манхэттене, Нью-Йорк.

Карьера Шилдс как модели началась в середине 1970-х годов, когда она была ещё ребёнком. Первой актёрской работой девочки стало участие в сериале «Слоновая кость», снятом Франческо Скавулло.

Самую большую известность Брук принёс фильм «Голубая лагуна» 1980 года. За роль Эммелин она была номинирована как лучшая актриса года на премию «Молодой актёр».

В 1996–2000 годах играла главную роль в телесериале «Непредсказуемая Сьюзан». В июне 2024 года Брук Шилдс запустит бренд уходовой косметики для волос Commence для женщин старше 40 лет.

Константин Паустовский


Русский писатель Константин Паустовский родился 31 мая 1892 года в семье железнодорожного статистика из Москвы.

Окончив гимназию, Паустовский стал студентом Киевского университета, но вскоре перевелся в Московское высшее учебное заведение. После обучения юноше пришлось сменить множество профессий: он был вожатым трамвая, железнодорожным санитаром, журналистом, учителем, затем работал на Брянском металлургическом заводе, на Таганрогском котельном заводе, в рыбачьей артели на Азовском море.

В 1932 году вышла повесть «Кара-Бугаз», которая сделала Паустовского известным, позволив полностью посвятить себя литературной деятельности.

Во время Великой Отечественной войны Паустовский был военным корреспондентом, но при этом продолжал работать над собственными произведениями.

С середины 1950-х годов он стал писателем с мировым именем, признание таланта которого вышло за границы России. За свое творчество автор был награжден многочисленными наградами и премиями.

Последние годы жизни писатель посвятил работе над автобиографическим произведением «Повесть о жизни». 14 июля 1968 года Константин Паустовский умер. Он похоронен в городе Тарусе Калужской области.

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В подмосковных лесах заметили новые грибы
30 мая 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Минэкололгии МО

С приходом жаркой погоды в лесах Подмосковья выросли новые грибы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на микологов и грибников.
«В разные времена года в Подмосковье при определённой погоде в лесах появляются грибы. Многие привыкли считать, что они начинают расти только к концу лета или началу осени, но такое мнение ошибочно. Некоторые виды могут произрастать зимой в период оттепелей, некоторые – весной», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
По данным ведомства, в подмосковных лесах можно отыскать весенние и луговые опята, дождевики, майские грибы, вешенки, строчки, сморчки и саркосцифы. Однако специалисты советуют соблюдать осторожность, так как некоторые виды можно спутать с несъедобными или сорвать краснокнижный. Поэтому перед тихой охотой лучше ознакомиться с редкими видами, заглянув в Красную книгу Московской области и в справочник-определитель. При малейшем сомнении нужно оставить гриб в покое.

В Минэкологии напомнили, что недавно специалисты фонда «Верховье» зафиксировали в лесах Можайского городского округа неизвестное ранее место произрастания саркосомы шаровидной – редкого вида грибов, занесённого в Красные книги России и Московской области. Этот гриб ранее находили в Волоколамском городском округе.

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Подмосковные спасатели попросили повременить с купанием
30 мая 2024, 22:32

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса рекомендуют жителям и гостям Подмосковья не торопиться открывать купальный сезон, так как вода ещё не прогрелась. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Долгожданное лето уже на носу. Прекрасная погода так и манит провести время у водоёма, но спасатели предупреждают: купаться ещё рано. Прогрелся только воздух, вода остается холодной даже в верхних слоях водоёмов. Нижние слои сильно холоднее. Температурные перепады приводят к спазмам, судорогам и, как следствие – к утоплению», – говорится в сообщении.

В Мособлпожспасе напомнили, что в июне в Подмосковье заработают официальные пляжи. Воду проверят, а на берегу будут дежурить спасатели.

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#спасатели
#безопасность
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Жителей Подмосковья призвали к осторожности на дорогах во время грозы
30 мая 2024, 22:22

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ожидающаяся в Подмосковье непогода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск возникновения ДТП. Об этом предупредили в пресс-службе регионального Минтранса.
По прогнозам синоптиков, в Московской области до конца недели ожидаются кратковременные дожди с грозой, ветер до 10 м/с. При этом сохранится жара: дневная температура воздуха местами будет достигать 30°С. Минтранс Подмосковья призвал всех участников дорожного движения быть предельно внимательными.
«Не садитесь за руль, если чувствуете себя плохо, избегайте поездок на личном транспорте в пиковые солнечные часы. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, снижайте скорость в городе и перед пешеходными переходами. Не паркуйте автомобили у деревьев и шатких конструкций. В случае неисправности транспортных средств или других происшествий звоните по номеру 112», – говорится в сообщении.
Пешеходов попросили не забывать вечером носить световозвращатели или включать фонарик. При переходе проезжей части нельзя отвлекаться на телефоны. Помимо этого, не рекомендуется закрывать себе обзор на дорогу – пешеходу необходимо убедиться, что автомобилисты заметили и пропускают его.

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#московская область
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Блогер Лерчек и ее супруг развелись в досудебном порядке
30 мая 2024, 21:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж Артем завершили бракоразводный процесс в досудебном порядке и разделили имущество
Об этом в Instagram* сообщила юрист Екатерина Гордон.

Она призвала не распространять слухи и домыслы по этому поводу. Лерчек также объявила в своих соцсетях, что они с Артемом подписали брачное соглашение и разделили всё имущество.

Против Чекалиных было возбуждено два уголовных дела. Первое связано с уклонением от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей.

Второе дело касается отмывания денег в особо крупном размере: по данным СК, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#ск
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В Истре улучшат качество воды и построят новую школу
30 мая 2024, 21:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Качество водоснабжения и будущее местной школы стали главными темами встречи Татьяны Витушевой с жителями Новопетровского в формате выездной администрации. Глава Истры приехала на встречу вместе с министром жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антоном Велиховским, а также представителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций.
Водозаборный узел в селе Новопетровское был построен в 1964 году. Он снабжает холодной водой 8 тыс. жителей, объекты социальной и коммунальной сферы. Сейчас он уже не отвечает нормативным показателям. Необходима модернизация ВЗУ.
«Антон Велиховский пояснил жителям Новопетровского, что оборудование для водоподготовки будет закуплено в этом году, после чего начнётся монтаж станции. Система фильтрации обеспечит потребителей качественным ресурсом. Проблема напора тоже будет решена – за счёт установки дополнительной насосной станции, оборудованной тремя центробежными насосами. Министр подчеркнул: задача сложная, но решаемая. Населённый пункт будет включён в профильную госпрограмму», – сказала Витушева, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.
Второй вопрос, ответа на который ждали жители – что ожидает Новопетровскую школу. Учебное заведение входит в топ-500 лучших школ Подмосковья, число учащихся увеличивается, в школе преподают лучшие педагоги. Однако здание 1958 года постройки требует не только ремонта, но и расширения площадей. Вопрос может решить строительство современного здания школы, о чём также просили жители.

Вопрос был переадресован замминистра образования Московской области Андрею Лазареву, который также присутствовал на выездной администрации. О сроках пока говорить рано, однако замминистра заверил, что наказ в ближайшее время будет детально рассмотрен в правительстве Подмосковья.

Витушева отметила, что поддерживает жителей. Капремонт проблему не решит, а строительство здания школы, соответствующего современным стандартам, поможет сделать это.

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#истра
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#строительство
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#антон велиховский
#жители
#водоснабжение
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В посёлке для многодетных семей в Дубне стартовало строительство временных грунтовых дорог
30 мая 2024, 21:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В деревне Юркино началось строительство временных грунтовых дорог в посёлке для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
В апреле глава наукограда Максим Тихомиров встречался с многодетными семьями. Он представил проект, совместно приняли решение, где именно будут построены первые 30% дорог.
«В этом году я обратился в Совет депутатов, попросил поддержать выделение средств на первые 30% дорог. Участки, которые будут построены в этом году, определили совместно с семьями. В приоритете – подъезды к уже построенным домам», – отметил Тихомиров.
Как и обещал глава, подрядчик приступил к работам.

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