Посольство РФ в Японии предложило решение спасения косаток из льда

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Во льдах около острова Хоккайдо в ледовом плену оказалась стая косаток, среди которых есть как минимум один детёныш. Посольство РФ в Японии предложило конкретные шаги по спасению морских хищников из ледового плена.
Ранее удивление по поводу беспомощности Японии в вопросе помощи морским животным высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что для помощи косаткам не нужен даже полноценный ледокол — достаточно корабля минимальной ледовой устойчивости, чтобы закрыть хищников от ветра и создать полынью. Такие суда у Японии есть, но их почему-то не задействуют. Спикер министерства иностранных дел задалась риторическим вопросом: почему не бьют тревогу экологи из Всемирного фонда дикой природы, GreenPeace и прочих подобных организаций?
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Александр Бойцов