В округе Щёлково браконьеры застрелили двух лосей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«Инспекторы обнаружили две разделанные туши лосей. Браконьеры застрелили животных со снегохода», — говорится в сообщении.Отмечается, что сезон охоты на лосей в Московской области закрылся 10 января, поэтому за отстрел животных в запрещённые сроки браконьерам грозит уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что у деревни Бурково Можайского округа задержали двух браконьеров, убивших самку лося. Нарушители могут получить реальный срок.
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