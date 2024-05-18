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В Бишкеке прекратились акции протеста против иностранцев

МВД Киргизии: ситуация в Бишкеке стабилизировалась, акции протеста прекратились
18 мая 2024, 08:16
Фото: iStock/z1b

Фото: iStock/z1b

Министерство внутренних дел Киргизии сообщило о стабилизации ситуации в Бишкеке после стихийного митинга в городе. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
В МВД отметили, что ситуация находится под абсолютным контролем полицейских. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов осуществили патрулирование улиц.

На данный момент с участниками митинга проводится разъяснительная работа.



Напомним, более тысячи человек собрались на стихийный митинг в районе хостела на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля в Бишкеке, где произошла массовая драка. Протестовавшие требовали осуществить правосудие после драки. Задержаны оказались 10 человек, в том числе и иностранные граждане.

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Приревновала и смысла пенис в унитаз: Бразильянка расправилась с мужем за измену
Бразильянка отрезала пенис мужу, изменившему ей с 15-летней племянницей
18 мая 2024, 08:19

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Бразилии вынесли приговор женщине, которая в порыве ревности отрезала пенис своему супругу, об этом сообщает The Mirror.
По информации СМИ, в декабре 2023 года 34-летняя жительница Бразилии Дайана Сантос Фариас узнала, что её супруг изменил ей с 15-летней племянницей. В СМИ подчеркнули, что возраст сексуального согласия в стране начинается с 14 лет, поэтому за совращение малолетней тюрьма мужчине не грозила.

Однако, обманутая женщина решила наказать его иначе.

Во время интимной близости Сантос Фариас предложила мужу связать его, а когда он согласился — отрезала половой орган. Пенис женщина попыталась смыть в унитаз, чтобы его не смогли пришить обратно.

В ходе судебных прений муж заявил, что его супруга — лучшая женщина на свете, и он сам виноват в случившемся.

Тем не менее, суд приговорил ревнивую жену к пяти годам лишения свободы.

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#бразилия
#секс
#суд
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Напился и убил семерых сослуживцев: Российскому военному грозит пожизненное заключение
Сержанту Лобовикову, который бросил гранату в сослуживцев, вынесли приговор
18 мая 2024, 07:54

Фото: iStock/Sinenkiy

Суд в Москве вынес обвинительный приговор бывшему командиру взвода сержанту Дмитрию Лобовикову, об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Как удалось установить, 14 января 2023 года, после празднования старого Нового года, сержант Лобовиков ворвался в казарму к спящим военным, выдернул кольцо из гранаты РГД-5 и предложил одному из подчинённых вставить кольцо назад. Подчинённый ответил Лобовикову, что не знает, как это сделать. Тогда сержант вышел в коридор и швырнул гранату в соседнюю комнату. От взрыва и пожара погибли семь человек.

Отмечается, что преступление Лобовиков совершил в состоянии алкогольного обвинения.

17 мая 2024 присяжные Второго Западного окружного военного суда Лобовикова виновным. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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#военные
#суд
#убийство
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Военные Израиля обнаружили тело 23-летней Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС
18 мая 2024, 07:08

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Израильские военные обнаружили тела трех граждан, которые были захвачены ХАМАС в октябре 2023 года во время музыкального фестиваля «Нова». Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Уточняется, что 23-летняя Шани Лук, 28-летний Амит Бускил и 57-летний Ицик Гелентер были убиты в тот же день, когда их захватили боевики ХАМАС, после чего тела доставили в Газу. Раскрыть это дело удалось с помощью данных, полученных в процессе допросов задержанных террористов, а также благодаря успешной работе разведывательного управления ЦАХАЛа.

Студентка ФРГ с двойным гражданством (Германия и Израиль) Шани Лук была на фестивале, который проходил в честь праздника урожая Суккот недалеко от населенного пункта, находящегося рядом с границей с сектором Газа. В день фестиваля произошло нападение террористов ХАМАС.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#мид
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#тела
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Участник шоу «Давай поженимся» обвинен в убийстве 10-летней давности
СК ЛНР: участник шоу «Давай поженимся» обвинен в убийстве 10-летней давности
18 мая 2024, 06:08

Фото: iStock/sabthai

В Луганске завершено расследование убийства 10-летней давности, обвиняемый находится под стражей. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СК) в Telegram-канале.
По версии следствия, в 2014 году обвиняемый и его друг ехали в Краснодон и обратились к 2 прохожим с просьбой enjxybnm дорогу. У одного из них были ценные вещи. Затем обвиняемый и его спутник, угрожая оружием, посадили мужчины в машину и отвезли в лесополосу Луганска. Затем между ними произошла стычка, фигурант дела застрелил похищенного, спрятал его тело и «скрылся в неизвестном направлении».

Личность преступника была установлена, но расследование было завершено в 2022 году, когда в республике начал свою деятельность СК России. Мужчина был задержан в городе Батайске Ростовской области, а затем перевезен в Луганск. Риа Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что обвиняемый был родом из Ростовской области и участвовал в шоу «Давай поженимся!» в 2019 году.

Ранее в Карелии суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за то, что он ударил ножом проходившего по лесу мужчину. Нападавший спровоцировал конфликт и напал на потерпевших. В результате мужчина получил ножевое ранение. Они потеряли много крови и не смогли выжить.

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В Москве неизвестный проник в квартиру блогерши и избил ее
18 мая 2024, 04:13

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В Москве неизвестный проник в квартиру армянского общественного деятеля и блогерши Мины Хачатрян, передает Telegram-канал Sputnik Армения.
Инцидент произошел в пятницу вечером, 17 мая, около 3:00. Нападавший начал душить женщину и бить ее утюгом по голове. За помощью обратилась ее несовершеннолетняя дочь.

Злоумышленник был задержан. У Хачатряна диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Было установлено, что мужчина пытался украсть ноутбук потерпевшей.

Известно, что Мина Хачатрян придерживается оппозиционных властям Армении взглядов и выступала против политики премьер-министра республики Никола Пашиняна.

9 мая в Армении начался митинг против проведения границы с Азербайджаном. Тысячи людей собрались на площади Республики в центре Еревана, одним из их требований была отставка нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна.

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#задержание
#никол пашинян
#азербайджан
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Более тысячи человек собрались возле хостела в Бишкеке после массовой драки
24.kg: более тысячи человек собрались возле хостела в Бишкеке после массовой драки
18 мая 2024, 01:38

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Более 1000 человек собрались возле общежития в Бишкеке, где произошла массовая драка, полиция задерживает участников происшествия, ​сообщает агентство 24.kg в Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля. Толпа попыталась прорвать оцепление. Полиция задержала около 10 человек, в том числе трех иностранцев.

В МВД Киргизии подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Правоохранительные органы патрулируют улицы в усиленном режиме.

Ранее на Кубани толпа молодых людей избила участников специальной военной операции (СВО). Драка была заснята на видео.

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#киргизия
#полиция
#мвд
#сво
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16-летний сын российского адвоката задержан за расправу над домработницей
18 мая 2024, 01:29

Фото: iStock/BrianAJackson

В Новой Москве 16-летний сын адвоката Семена Мельницкого задержан за убийство домработницы, передает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, в ночь с пятницы на 17 мая Мельницкий-младший поссорился с 67-летней экономкой. Молодой человек подождал, пока женщина войдет в уборную, схватил нож, напал на нее и нанес ей около 10 ударов ножом. Подросток утверждает, что ничего не помнит.

СК России по столице возбудил уголовное дело.

3 марта в Краснодарском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего местного жителя, который расправился за 54-летней опекуншей.

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#убийство
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#нож
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Стало известно об обстановке в Военной академии в Петербурге после взрыва
Очевидица: взрыв в Военной академии в Петербурге выбил окна на первом этаже
17 мая 2024, 23:35

Фото: iStock/Standart

В Санкт-Петербурге на территории Военной академии связи имени Буденного в результате взрывы выбило окна на первом этаже здания, сообщает очевидица в беседе с «Газетой.ру».
По словам местной жительницы, проходившей мимо, она заметила спасательную машину – около 11 машин скорой помощи, 3 полицейских машины и 8 пожарных машин.

«На первом этаже не было одного окна. Паники не было, никого не эвакуировали, увозили на скорых только пострадавших. Дыма не было», – заявила женщина.

Взрыв в Военной академии в Санкт-Петербурге произошел в пятницу, 17 мая, около 20:00. В пресс-службе Ленинградского военного округа заявили, что причиной взрыва стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Пострадали 7 человек. Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что инцидент не носит террористического характера.

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#пожарные
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Под Ростовом водитель эвакуатора похитил и убил 9-летнюю девочку
17 мая 2024, 23:02

Фото: iStock/Pawel Kajak

25-летний житель похитил и убил девятилетнюю школьницу близ Ростова, сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что 25-летний Руслан Ш. ехал на эвакуаторе в районе станицы Ольгинской, когда увидел Машу, идущую из магазина. Он заманил ребенка в машину и отвез его в поле за поселком.

Родители обнаружили пропажу, в течение 2,5 часов пытались найти ребенка самостоятельно, но вскоре вызвали полицию. Сотрудники отследили эвакуатор и его водителя и с помощью ГЛОНАСС определили место остановки, а также тела ребенка.

Подозреваемый был задержан. Уточняется, что он ранее не имел судимости. Сейчас с ним работает сотрудник правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что на Сахалине мужчина избил и похитил бывшую возлюбленную.

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#убийство
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