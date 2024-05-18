В Бишкеке прекратились акции протеста против иностранцев

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Министерство внутренних дел Киргизии сообщило о стабилизации ситуации в Бишкеке после стихийного митинга в городе. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
В МВД отметили, что ситуация находится под абсолютным контролем полицейских. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов осуществили патрулирование улиц.
На данный момент с участниками митинга проводится разъяснительная работа.
Напомним, более тысячи человек собрались на стихийный митинг в районе хостела на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля в Бишкеке, где произошла массовая драка. Протестовавшие требовали осуществить правосудие после драки. Задержаны оказались 10 человек, в том числе и иностранные граждане.
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На данный момент с участниками митинга проводится разъяснительная работа.
Напомним, более тысячи человек собрались на стихийный митинг в районе хостела на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля в Бишкеке, где произошла массовая драка. Протестовавшие требовали осуществить правосудие после драки. Задержаны оказались 10 человек, в том числе и иностранные граждане.
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Екатерина Коршунова