Появились подробности о мигранте, который изнасиловал москвичку в хиджабе
Таксист-мигрант, которого подозревают в изнасиловании москвички в хиджабе, отрицает свою вину. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Напомним, 44-летняя уроженка Дагестана рассказала, что над ней надругался новый знакомый. Женщина предполагала, что они отправятся на свидание, но вместо обещанного свидания ее отвезли в безлюдное место. Злоумышленник заснял ее без одежды и угрожал распространением записи.
Сам 46-летний уроженец Грузии утверждает, что все происходило по обоюдному согласию, никаких видео он не снимал. По его версии, конфликт возник после того, как женщина заговорила о совместном проживании и свадьбе. Получив отказ, она обратилась в полицию, чтобы таким образом отомстить. По словам иностранца, сразу после встречи он удалил переписки с ней, вернувшись домой к жене.
Отмечается, что вскоре после задержания мужчину отпустили. В настоящее время правоохранители устанавливают точные обстоятельства произошедшего.
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