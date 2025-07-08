Появились подробности о мигранте, который изнасиловал москвичку в хиджабе

08 июля 2025, 16:58

Таксист-мигрант, подозреваемый в изнасиловании москвички в хиджабе, отрицает вину

Фото: iStock/BrianAJackson

Таксист-мигрант, которого подозревают в изнасиловании москвички в хиджабе, отрицает свою вину. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.