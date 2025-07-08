Украинку лишили российского гражданства в Магадане

08 июля 2025, 16:30

В Магадане уроженку Украины лишили паспорта РФ за участие в запрещенной секте

Фото: iStock/Pavel Starikov

Уроженку Украины осудили за участие в запрещённом в России религиозном объединении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Магаданской области.