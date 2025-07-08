Украинку лишили российского гражданства в Магадане

В Магадане уроженку Украины лишили паспорта РФ за участие в запрещенной секте
Фото: iStock/Pavel Starikov

Уроженку Украины осудили за участие в запрещённом в России религиозном объединении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Магаданской области.



Решением местного суда женщина получила два года лишения свободы условно и была лишена российского гражданства. Теперь осуждённая должна покинуть Россию. Её паспорт признан недействительным и изъят.

По версии следствия, фигурантка была участницей запрещённой секты, признанной в России экстремистской организацией. Её действия были направлены против основ конституционного строя и безопасности страны.

Российское гражданство женщина получила в 2016 году.

Анастасия Чинкова

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