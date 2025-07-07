В Москве таксист-мигрант изнасиловал женщину в хиджабе и шантажировал ее видео
В Москве таксист-иностранец изнасиловал женщину в хиджабе. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.
Все случилось 30 июня, когда 44-летняя уроженка Дагестана согласилась на встречу с 46-летним таксистом, с которым познакомилась в приложении для знакомств. Мужчина подъехал к ней на рабочем автомобиле. Женщина предполагала, что они отправятся на свидание, но вместо обещанной прогулки ее отвезли в безлюдное место, где изнасиловали. Злоумышленник также заснял происходящее на видео и угрожал распространением записи.
Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала, что несколько лет назад пережила развод и пыталась начать с чистого листа. Правоохранители задержали подозреваемого, который оказался иностранным гражданином. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Читайте также: