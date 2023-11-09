«Не успели»: Мужчину, нападавшего на прохожих с мачете, хотели положить в психбольницу

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Мужчину из Люберец, который напал на прохожих с мачете, собирались положить в психиатрическую больницу.
Мать Романа Концелидзе рассказала правоохранителям, что сын незадолго до нападения стал себя странно вести. Он называл себя Богом и говорил, что поедет на войну. Также он попросил мать постирать его спортивный костюм, в котором он якобы собрался ехать на фронт.
Родственники заподозрили, что у него есть психиатрические проблемы. В день нападение мать хотела пообщаться с коллегой, которая раньше работала в психиатрической больнице и могла дать совет, куда лучше всего отправить Романа. Но положить его в больницу не успели — 8 ноября он ударил подростка бутылкой, а потом с ножом он напал на прохожую с ребёнком.
Одному из свидетелей пришлось взять неадеквата на таран – он сбил нападавшего автомобилем, а полции пришлось применить табельное оружие. После этого мужчину задержали.
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