Появились подробности смерти 16-летней девушки, чье тело нашли в парке

Фото: istock / Bogdanhoda
В крови шестнадцатилетней школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую нашли в августе мертвой, обнаружили кофеин.
Об этом рассказал отец погибшей Александр Ильиных изданию URA.RU.
Ранее была версия, что она могла отравиться энергетиками.
Напомним, тело девочки нашли в овраге в Каменске-Уральском. Подозреваемым стал Эдуард Голиков. Волонтеры смогли собрать видео, чтобы понять, как перемещалась девушка. Выяснилось, что мужчина ехал за ней. Он заявил, что не убивал ее, а только взял телефон, который позже закопал.
Сейчас Голиков находится под арестом. Расследование инцидента продолжается.
Читайте также:
В Югре мать избитого мальчика решила забрать заявление из полиции
Стала известна причина смерти бывшего участника группы «Би-2» Плявина
Юрист Соловьёв призвал проверить управляющую компанию и БТИ после трагедии в Астрахани
«Экспертиза показала, что перед смертью она не принимала лекарства, наркотики или спиртное. В полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин», — обхяснил отец.
Напомним, тело девочки нашли в овраге в Каменске-Уральском. Подозреваемым стал Эдуард Голиков. Волонтеры смогли собрать видео, чтобы понять, как перемещалась девушка. Выяснилось, что мужчина ехал за ней. Он заявил, что не убивал ее, а только взял телефон, который позже закопал.
Сейчас Голиков находится под арестом. Расследование инцидента продолжается.
Читайте также:
В Югре мать избитого мальчика решила забрать заявление из полиции
Юрист Соловьёв призвал проверить управляющую компанию и БТИ после трагедии в Астрахани
Алина Юрчак