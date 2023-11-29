Появились подробности смерти девочки от менингита, которой не смогли помочь врачи

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Девочка скончалась от менингококковой инфекции, так как медики не смогли поставить диагноз и не знали чем лечить малышку. Об этом рассказала мать девочки Ирина телеграм-каналу SHOT.
Ирина рассказала, что 12 сентября её дочь Лилия была активная, ела с аппетитом и играла. Ночью у девочки поднялась температура, началась рвота. Карета скорой помощи приехала только под утро. Медики осмотрели ребенка, но не смогли поставить точный диагноз. Тогда мать с ребенком отправились в больницу в Северск, где им тоже не смогли помочь с постановкой диагноза. Девочка сдала анализы, которые показали, что все в порядке. Ребенку прописали противовирусные.
Когда они вернулись домой, тело девочки покрыло пятнами. Мать снова вызвала скорую. Врачи осмотрели ребенка, сделали пункцию и, по словам матери, развели руками.
Затем ребенка увезли в больницу в Томск. Мать рассказала, что ее дочь перевозили без спецоборудования. Врачи сказали, что девочка в критическом состоянии. Малышку положили в реанимацию, где она позже умерла.
Судмедэкспертиза показала, что надпочечники маленького ребенка не выдержали на фоне бактериальной инфекции.
Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
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Когда они вернулись домой, тело девочки покрыло пятнами. Мать снова вызвала скорую. Врачи осмотрели ребенка, сделали пункцию и, по словам матери, развели руками.
Судмедэкспертиза показала, что надпочечники маленького ребенка не выдержали на фоне бактериальной инфекции.
Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
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Алина Юрчак