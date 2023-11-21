Появились подробности убийства 14-летней школьницы и ее мамы в Екатеринбурге

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Подозреваемый в убийстве 14-летней подруги и ее матери 16-летний подросток мог заранее готовиться к совершению убийства. Об этом сообщает E1.ru, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Сообщается, что такое мнение возникло после анализа поисковых запросов задержанного.
По данным следствия, вечером 13 ноября парень трижды ударил подругу ножом, приревновав ее к своему 26-летнему брату, а затем зарезал ее мать, которая вернулась с работы. После убийства закрыл тела погибших в квартире, украл банковскую карточку женщины, снял деньги и спокойно пошел гулять.
По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемого арестовали и поместили в СИЗО до 13 января.
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«Он, перед тем как напасть, посмотрел на YouTube видео в жанре «расследование», про то, как ищут убийц, как работает полиция и так далее. Предпринимал определенные меры конспирации и сокрытия следов», — цитирует собеседника издание.
По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемого арестовали и поместили в СИЗО до 13 января.
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Алина Юрчак