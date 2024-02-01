В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на водку

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В Москве пенсионер пытался обменять в магазине пистолет и 18 патронов на бутылку водки. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по городу.
Отмечается, что ранее судимый 70-летний пенсионер предложил продавцу продуктового магазина произвести обмен. Тогда он поставил на прилавок сумку, в которой виднелся предмет, напоминающий пистолет, рассказал работник магазина.
На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, которые сразу же задержали мужчину. При досмотре был обнаружен переделанный самодельным способом пистолет и 18 патронов к нему, которые были сделаны промышленным способом. Полицейские изъяли оружие.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения крупнокалиберного огнестрельного оружия. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.
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На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, которые сразу же задержали мужчину. При досмотре был обнаружен переделанный самодельным способом пистолет и 18 патронов к нему, которые были сделаны промышленным способом. Полицейские изъяли оружие.
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Анастасия Чинкова