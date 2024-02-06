В квартире жителя Жуковского нашли пистолеты, ружья и патроны

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Нелегальный склад оружия и боеприпасов обнаружили полицейские в квартире 55-летнего жителя Жуковского, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в квартире по улице Баженова оперативники изъяли пистолеты, револьверы и пистолеты-пулемёты всего семь предметов, а также пять гладкоствольных ружей, одно из которых – со следами переделки, банки с порохом и 280 патронов разного калибра», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что по крайней мере часть патронов пригодна для стрельбы.
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