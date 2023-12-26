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Появились результаты анализов уколовшейся в детсаду под Москвой шприцем девочки

Анализ уколовшейся в детсаду под Москвой шприцем девочки не показал заражений
26 декабря 2023, 15:58
Фото: istock / Goami

Фото: istock / Goami

Анализ крови шестилетней девочки из подмосковного Орехова-Зуева, которая укололось инсулиновым шприцем на территории детского сада, не показал признаков заражения. Об этом пишет «МК».

По данным издания, девочки сделали рентген, чтобы удостовериться в отсутствии части иглы в руке. Через три месяца девочке нужно будет сдать еще один анализ крови.

Мать малышки пока что не собирается писать заявление. Но в случае обнаружения заболевания после повторного анализа, она обратится в суд.


Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование инцидента. В ведомстве отметили, что ребенку была оказана вся необходимая медпомощь.

О том, что шестилетняя девочка, укололась найденным на территории детского сада шприцем, стало известно 26 декабря. Сам инцидент произошел25 числа. Девочку доставили в больницу в состоянии средней тяжести с инъекционным повреждением правого запястья и кисти.

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