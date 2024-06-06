Появились жуткие кадры орудия убийства мужчины на западе Москвы

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Telegram-канал «112» представил фотографию оружия, из которого был убит мужчина в районе Фили-Давыдково на западе Москвы.
Напомним, что в четверг неизвестный мужчина в чёрной маске долго преследовал жителя района Фили-Давыдково Константина Балишанского. После этого он произвёл четыре выстрела: две пули попали в голову, ещё одна в тело и одна пролетела мимо. Мужчина скончался от полученных травм на месте, а преступник скрылся во дворах.
После этого в Москве объявили план «Перехват». Полицейским удалось задержать мужчину, но в ходе поимки он был ранен. Также сообщалось, что задержанный может быть нанятым киллером.
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Анастасия Чинкова