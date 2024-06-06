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Появились жуткие кадры орудия убийства мужчины на западе Москвы

Опубликовано фото орудия убийства мужчины на западе Москвы
06 июня 2024, 13:55
Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Telegram-канал «112» представил фотографию оружия, из которого был убит мужчина в районе Фили-Давыдково на западе Москвы.



Напомним, что в четверг неизвестный мужчина в чёрной маске долго преследовал жителя района Фили-Давыдково Константина Балишанского. После этого он произвёл четыре выстрела: две пули попали в голову, ещё одна в тело и одна пролетела мимо. Мужчина скончался от полученных травм на месте, а преступник скрылся во дворах.

После этого в Москве объявили план «Перехват». Полицейским удалось задержать мужчину, но в ходе поимки он был ранен. Также сообщалось, что задержанный может быть нанятым киллером.

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#оружие
#убийство
#москва
#задержание
#полиция
Песков: авария в Кемерово является страшной
06 июня 2024, 14:03

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Авария с трамваями в Кемерово безусловно является страшной. Об этом журналистам в рамках брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что российский президент Владимир Путин в курсе ситуации, но не дал особых распоряжений, поскольку службы и так знают свою работу.
«Это, безусловно, страшная авария, и, конечно, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

По последней информации в результате столкновения двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово пострадало 108 человек, 60 из которых уже отпущены домой медиками. Один пассажир погиб.

По словам одного из пассажиров, авария случилась из-за отказа тормозов одного из трамваев.

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#россия
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Стал известен мотив убийцы, застрелившего мужчину на западе Москвы
Mash: Балишанского мог убить его коллега из-за девушки
06 июня 2024, 13:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Мотивом убийства мужчины на западе Москвы мог стать личный конфликт, поскольку жертва и стрелявший были знакомы. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Отмечается, что застреленный системный администратор Константин Балишанский, предварительно, был коллегой своего убийцы. Они вместе работали в компании Mediasystem Group, которую возглавляет отец погибшего. Конфликт мог произойти из-за девушки.

Напомним, что в четверг неизвестный в чёрной маске преследовал 34-летнего Балишанского, после чего выстрелил в него четыре раза. Мужчина скончался на месте от полученных ранений, а стрелок скрылся во дворах.

В столице был объявлен план «Перехват», в результате которого полицейским удалось задержать преступника. Во время поимки он был ранен в голову.

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SHOT: Задержан киллер, убивший в Москве Константина Балишанского
#убийство
#москва
#стрельба
#смерть
#конфликт
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SHOT: Задержан киллер, убивший в Москве Константина Балишанского
06 июня 2024, 13:17

Фото: istockphoto/blinow61

Киллер, застреливший на западе Москвы Константина Балишанского и укрывшийся после этого в Матвеевском лесу, задержан. Это произошло в районе Аминьевского шоссе.
Полицейские предположили, что убийца не успел покинуть лес до того, как район был оцеплен, передаёт телеграм-канал SHOT. С другой стороны, существовала вероятность, что он мог запрыгнуть в чью-то машину, поэтому проверялись также все транспортные средства. Оперативники начали прочёсывать лесной массив в четырёх километрах от места убийства.

Убийца попался полицейским в районе Аминьевского шоссе. Он прятался среди деревьев, а после того, как его заметили, начал стрелять по правоохранителям. Оперативники вынуждены были открыть ответный огонь, которым был тяжело ранен в голову. В настоящее время преступник задержан.

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#лес
#шоссе
#полицейские
#убийство
#москва
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Депутата Тюменской городской думы Кима задержали при получении взятки
06 июня 2024, 12:32

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Правоохранительные органы задержали депутата Тюменской городской думы Андрея Кима при получении взятки. Об этом сообщает издание URA.ru.
Неназванный источник рассказал, что парламентарий потребовал денежное вознаграждение за оказание помощи в решении вопроса в сфере ЖКХ.

Ким мог получить три миллиона рублей, но его поймали с поличным.

Теперь он обвиняется по статье Уголовного кодекса РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что самым популярным размером взятки в России по-прежнему остаются суммы в пределах от 10 до 50 тысяч рублей. В прошлом году за получение взятки в рамках данной суммы в России были осуждены более пяти тысяч человек.

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#тюмень
#взятка
#депутат
#задержание
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Московская актриса погибла в Екатерининском парке после переворота понтона
06 июня 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Dzurag

Московская актриса погибла, упав с понтона в Екатерининском парке, расположенном на территории музея-заповедника «Царское Село». Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что 28-летняя погибшая выступала в Театре наций и в театре Вахтангова. Ее доставили в больницу ночью. Врачи диагностировали клиническую смерть и утопление. Состояние девушки на момент поступления было крайне тяжелым. Она умерла ранним утром.

Еще двух пострадавших госпитализировали с переохлаждением. По предварительным данным, у одной из них сломаны два пальца на ноге. Известно, что актриса из Москвы является ее полной тезкой. На вопрос журналиста о происшествии она сказала, что не понимает, о чем речь.

Также, предварительно, пострадавшие не имеют отношения к мероприятиям в Царском Селе, а именно, к экономическому форуму и закрытому гала-концерту, организованному благотворительным фондом Валерия Гергиева.

В Екатерининском парке на Большом пруду во время разворота перевернулся понтон, где были 24 человека, четыре из которых пострадали, а одна женщина умерла. По предварительной информации, он был перегружен практически в два раза. Правоохранители возбудили дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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#новости
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SHOT: Установлена личность жертвы заказного убийства в Москве
06 июня 2024, 12:06

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Стала известна личность жертвы заказного убийства в Москве. Киллер застрелил из автомата Калашникова 34-летнего Константина Балишанского.
Погибший работал системным администратором в столичной фирме, специализирующейся на операциях с арендой аппаратуры связи, передаёт телеграм-канал SHOT. Расправа произошла в районе Фили-Давыдково неподалёку от дома, где жил мужчина. Неизвестный в чёрном костюме охотился именно за ним, другие прохожие его не интересовали.

Константин пытался убежать, но убийца сначала ранил его несколькими выстрелами, а затем приблизился и в упор добил лежащую жертву. После этого киллер скрылся во дворах жилых домов. В Москве объявлен план «Перехват». Полицейские тщательно прочёсывают окрестности совершения преступления.

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#убийство
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Следователи считают, что убийство в Москве было заказным
06 июня 2024, 11:53

Фото: iStock/vmargineanu

Следователи считают, что убийство на западе Москвы было заказным. Предполагается, что киллер стрелял из АКС-74У. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, убийца выслеживал Константина Балишанского возле его дома. Как только он вышел из подъезда, киллер произвёл несколько выстрелов. Он ранил его в спину, но Константин попытался сбежать, и упал, тогда преступник подошел к нему и произвёл последний выстрел – в голову. Затем он скрылся во дворах.

Сейчас в столице объявлен план «Перехват». По тревоге подняты дополнительные силы полиции.

СМИ выяснили, что 34-летний погибший работал сисадмином в столичной фирме, занимающейся арендой аппаратуры связи. Устанавливаются мотивы убийства.

Тело обнаружили рядом с детской площадкой. Убийцу ещё не задержали. Киллер был одет во всё черное, а лицо его ​скрывала медицинская маска.

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#выстрел
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#план
#дома
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План «Перехват» объявили в Москве после расстрела мужчины
В Москве объявили план «Перехват» после убийства мужчины в районе Фили-Давыдково
06 июня 2024, 11:41

Фото: iStock/blinow61

В Москве объявили план «Перехват» после стрельбы неизвестного в районе Фили-Давыдково. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина в маске долго преследовал жителя района Константина Б. 1989 года рождения. После этого он открыл по нему стрельбу. Преступник совершил как минимум четыре выстрела, дважды попав в голову, один раз в тело и один раз промахнувшись.

После этого стрелок скрылся во дворах. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Уточняется, что он был жителем района Фили-Давыдково.

В Москвы был объявлен общий сбор полицейских, которые исследуют все близлежащие дворы. На данный момент личность злоумышленника не раскрывается, известно лишь то, что ему 35 лет.

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#стрельба
#погибший
#полиция
#москва
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Неизвестный в маске расстрелял мужчину на западе Москвы
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на западе Москвы
06 июня 2024, 11:32

Фото: iStock/gorodenkoff

На западе Москвы обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Отмечается, что в районе Фили-Давыдково неизвестный в маске расстрелял мужчину 1989 года рождения, после чего скрылся во дворах. Покушение на Константина Б. произошло на улице Алексея Свиридова, рядом со строительной площадкой эстакады через Рублёвское шоссе.

Стрелок произвёл как минимум четыре выстрела, два раза попав в голову мужчины, один – в тело. При последнем выстреле он промахнулся.

В настоящее время полиция разыскивает преступника. Его личность не уточняется, однако известно, что мужчине 35 лет.

На месте происшествия находится заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Дмитрий Гуськов, который координирует работу правоохранительных органов.

Уточняется, что в районе был объявлен план «Перехват».

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#москва
#стрельба
#смерть
#полиция
#происшествия
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