Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ SHOT: Установлена личность жертвы заказного убийства в Москве

SHOT: Установлена личность жертвы заказного убийства в Москве

06 июня 2024, 12:06
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Стала известна личность жертвы заказного убийства в Москве. Киллер застрелил из автомата Калашникова 34-летнего Константина Балишанского.


Погибший работал системным администратором в столичной фирме, специализирующейся на операциях с арендой аппаратуры связи, передаёт телеграм-канал SHOT. Расправа произошла в районе Фили-Давыдково неподалёку от дома, где жил мужчина. Неизвестный в чёрном костюме охотился именно за ним, другие прохожие его не интересовали.

Константин пытался убежать, но убийца сначала ранил его несколькими выстрелами, а затем приблизился и в упор добил лежащую жертву. После этого киллер скрылся во дворах жилых домов. В Москве объявлен план «Перехват». Полицейские тщательно прочёсывают окрестности совершения преступления.

Читайте также:

Заказное убийство: Раненый пытался сбежать, но упал, и киллер добил его выстрелом в голову

Неизвестный в маске расстрелял мужчину на западе Москвы

План «Перехват» объявили в Москве после расстрела мужчины
#погибший
#план
#полицейские
#мужчина
#дома
#убийство
Депутата Тюменской городской думы Кима задержали при получении взятки
06 июня 2024, 12:32

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Правоохранительные органы задержали депутата Тюменской городской думы Андрея Кима при получении взятки. Об этом сообщает издание URA.ru.
Неназванный источник рассказал, что парламентарий потребовал денежное вознаграждение за оказание помощи в решении вопроса в сфере ЖКХ.

Ким мог получить три миллиона рублей, но его поймали с поличным.

Теперь он обвиняется по статье Уголовного кодекса РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что самым популярным размером взятки в России по-прежнему остаются суммы в пределах от 10 до 50 тысяч рублей. В прошлом году за получение взятки в рамках данной суммы в России были осуждены более пяти тысяч человек.

Читайте также:

Хинштейн: замглавы Безенчукского района под Самарой Малежика задержали за взятку

Замгубернатора Кубани Власова задержали при получении взятки

Появились кадры передачи взятки главному кадровику Минобороны Кузнецову
#тюмень
#взятка
#депутат
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Московская актриса погибла в Екатерининском парке после переворота понтона
06 июня 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Dzurag

Московская актриса погибла, упав с понтона в Екатерининском парке, расположенном на территории музея-заповедника «Царское Село». Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что 28-летняя погибшая выступала в Театре наций и в театре Вахтангова. Ее доставили в больницу ночью. Врачи диагностировали клиническую смерть и утопление. Состояние девушки на момент поступления было крайне тяжелым. Она умерла ранним утром.

Еще двух пострадавших госпитализировали с переохлаждением. По предварительным данным, у одной из них сломаны два пальца на ноге. Известно, что актриса из Москвы является ее полной тезкой. На вопрос журналиста о происшествии она сказала, что не понимает, о чем речь.

Также, предварительно, пострадавшие не имеют отношения к мероприятиям в Царском Селе, а именно, к экономическому форуму и закрытому гала-концерту, организованному благотворительным фондом Валерия Гергиева.

В Екатерининском парке на Большом пруду во время разворота перевернулся понтон, где были 24 человека, четыре из которых пострадали, а одна женщина умерла. По предварительной информации, он был перегружен практически в два раза. Правоохранители возбудили дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Читайте также:

Дочь Леры Кудрявцевой едва не погибла на детском дне рождения в Подмосковье

13-летняя девочка, которую искали в районе Измайловского парка, погибла

Ростовчанин открыл стрельбу по автомобилю, погибла 17-летняя студентка
#россия
#москва
#смерть
#актриса
#театр
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заказное убийство: Раненый пытался сбежать, но упал, и киллер добил его выстрелом в голову
Следователи считают, что убийство в Москве было заказным
06 июня 2024, 11:53

Фото: iStock/vmargineanu

Следователи считают, что убийство на западе Москвы было заказным. Предполагается, что киллер стрелял из АКС-74У. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, убийца выслеживал Константина Балишанского возле его дома. Как только он вышел из подъезда, киллер произвёл несколько выстрелов. Он ранил его в спину, но Константин попытался сбежать, и упал, тогда преступник подошел к нему и произвёл последний выстрел – в голову. Затем он скрылся во дворах.

Сейчас в столице объявлен план «Перехват». По тревоге подняты дополнительные силы полиции.

СМИ выяснили, что 34-летний погибший работал сисадмином в столичной фирме, занимающейся арендой аппаратуры связи. Устанавливаются мотивы убийства.

Тело обнаружили рядом с детской площадкой. Убийцу ещё не задержали. Киллер был одет во всё черное, а лицо его ​скрывала медицинская маска.

Читайте также:

План «Перехват» объявили в Москве после расстрела мужчины

Неизвестный в маске расстрелял мужчину на западе Москвы

Стали известны подробности убийства 58-летнего москвича в парке «Кусково»
#выстрел
#погибший
#сми
#план
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
План «Перехват» объявили в Москве после расстрела мужчины
В Москве объявили план «Перехват» после убийства мужчины в районе Фили-Давыдково
06 июня 2024, 11:41

Фото: iStock/blinow61

В Москве объявили план «Перехват» после стрельбы неизвестного в районе Фили-Давыдково. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина в маске долго преследовал жителя района Константина Б. 1989 года рождения. После этого он открыл по нему стрельбу. Преступник совершил как минимум четыре выстрела, дважды попав в голову, один раз в тело и один раз промахнувшись.

После этого стрелок скрылся во дворах. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Уточняется, что он был жителем района Фили-Давыдково.

В Москвы был объявлен общий сбор полицейских, которые исследуют все близлежащие дворы. На данный момент личность злоумышленника не раскрывается, известно лишь то, что ему 35 лет.

Читайте также:

Неизвестный в маске расстрелял мужчину на западе Москвы

Стали известны подробности убийства 58-летнего москвича в парке «Кусково»

На пруду в Царском селе перевернулся понтон с пассажирами, есть погибший
#стрельба
#погибший
#полиция
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неизвестный в маске расстрелял мужчину на западе Москвы
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на западе Москвы
06 июня 2024, 11:32

Фото: iStock/gorodenkoff

На западе Москвы обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Отмечается, что в районе Фили-Давыдково неизвестный в маске расстрелял мужчину 1989 года рождения, после чего скрылся во дворах. Покушение на Константина Б. произошло на улице Алексея Свиридова, рядом со строительной площадкой эстакады через Рублёвское шоссе.

Стрелок произвёл как минимум четыре выстрела, два раза попав в голову мужчины, один – в тело. При последнем выстреле он промахнулся.

В настоящее время полиция разыскивает преступника. Его личность не уточняется, однако известно, что мужчине 35 лет.

На месте происшествия находится заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Дмитрий Гуськов, который координирует работу правоохранительных органов.

Уточняется, что в районе был объявлен план «Перехват».

Читайте также:

Стали известны подробности убийства 58-летнего москвича в парке «Кусково»

На пруду в Царском селе перевернулся понтон с пассажирами, есть погибший

Количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове достигло 90 человек
#москва
#стрельба
#смерть
#полиция
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны подробности убийства 58-летнего москвича в парке «Кусково»
06 июня 2024, 10:57

Фото: istockphoto/zoka74

Стали известны подробности убийства 58-летнего москвича в парке «Кусково». Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина заступился за детей. Ребята кидали в пруд камешки, что не понравилось владельцу Джека Рассела, который гулял поблизости. Он стал кричать на детей, а те пожаловались дедушке.
Убитый Юрий Малкин решил поговорить с неизвестным мужчиной, однако тот сразу же нанес ему удар ножом в сердце, побежав в сторону платформы Кусково.

Сообщается, что злоумышленнику на вид, приблизительно 50 лет, седые волосы и борода. Одет мужчина в камуфляж.

Как сообщили очевидцы, вместе с ним находилась женщина. Через десять дней Юрию Малкину могло исполниться 59 лет.

К слову, недавно правоохранители раскрыли жестокое убийство многодетной семьи, совершенное в 90-х годах. Подробности в материале «Радио-1» .

Читайте также:

Зарезали и подорвали гранатами: Разведчиков судят за похищение и убийство девушки

В ЛНР военный совершил двойное убийство, которое раскрыли спустя десять лет

Убийство века: как «идеальное» преступление двух юношей потрясло Америку
#россия
#москва
#убийство
#дети
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На пруду в Царском селе перевернулся понтон с пассажирами, есть погибший
06 июня 2024, 10:05

Фото: iStock/Viktoriya Fivko

Понтон с пассажирами перевернулся на пруду в Царском Селе. Об этом сообщили в главном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Отмечается, что понтон перевернулся во время разворота на Большом пруду в Екатерининском парке. В этот момент на нём находились 24 человека.

Четверым пассажирам потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали. Один из пострадавших в результате скончался в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Читайте также:

С крыши склада Wildberries в Коледино упал человек и разбился насмерть

Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово

В столичном метрополитене мужчина погиб после падения под поезд на «Тверской»
#пруд
#пострадавший
#погибший
#смерть
#уголовное
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове достигло 90 человек
06 июня 2024, 10:02

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове достигло 90 человек. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Он уточнил, 78 человек находятся в больницах.
«По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек, в том числе 5 детей. 78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерово», – сказал Кузнецов.

Кузнецов добавил, что нескольким пострадавшим уже проводят операции. Еще 11 человек получили амбулаторную помощь. Позже специалисты организуют телемедицинские консультации.

Ранее сообщалось, что в Кемерово на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. Согласно сообщению мэра города Дмитрия Анисимова, один человек погиб.

Читайте также:

В Кемерове произошла перестрелка между двумя группами людей

МЧС локализовало пожар на площади 750 квадратных метров в Кемерове

В Кемерове ребёнок погиб, выпав из окна
#россия
#дтп
#кемерово
#трамвай
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силовики задержали экс-министра труда и соцразвития Омской области Куприянова
06 июня 2024, 09:58

Фото: iStock/Rawf8

В Омске задержали бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Экс-министр был задержан вчера и этапирован в Москву. Дело связано с периодом работы в команде (экс-губернатора Александра – ред.] Буркова в 2020-2021 годах», — говорится в сообщении.
Других подробностей не приводится.

Куприянов руководил министерством с 2015 года. С 2018 года он начал совмещать эту должность со статусом зампреда правительства региона.

Официальной информации на счёт задержания Владимира Куприянова не было.

Накануне по подозрению во взяточничестве задержали первого замглавы Безенчукского района Самарской области Владимира Малежика.

Читайте также:

В Петербурге задержали находящегося в розыске гендиректора «Лендорстрой-2»

Экс-замглавы УМВД российского региона задержали из-за мигрантов

В Карелии задержали одного и богатейших депутатов республики Красулина
#дело
#министр
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф