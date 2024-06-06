SHOT: Установлена личность жертвы заказного убийства в Москве

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Стала известна личность жертвы заказного убийства в Москве. Киллер застрелил из автомата Калашникова 34-летнего Константина Балишанского.
Погибший работал системным администратором в столичной фирме, специализирующейся на операциях с арендой аппаратуры связи, передаёт телеграм-канал SHOT. Расправа произошла в районе Фили-Давыдково неподалёку от дома, где жил мужчина. Неизвестный в чёрном костюме охотился именно за ним, другие прохожие его не интересовали.
Константин пытался убежать, но убийца сначала ранил его несколькими выстрелами, а затем приблизился и в упор добил лежащую жертву. После этого киллер скрылся во дворах жилых домов. В Москве объявлен план «Перехват». Полицейские тщательно прочёсывают окрестности совершения преступления.
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Александр Бойцов