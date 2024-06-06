Неизвестный в маске расстрелял мужчину на западе Москвы

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На западе Москвы обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Отмечается, что в районе Фили-Давыдково неизвестный в маске расстрелял мужчину 1989 года рождения, после чего скрылся во дворах. Покушение на Алексея Свиридова произошло рядом со строительной площадкой эстакады через Рублёвское шоссе.
Стрелок произвёл как минимум четыре выстрела, два раза попав в голову мужчины, один – в тело. При последнем выстреле он промахнулся.
В настоящее время полиция разыскивает преступника. Его личность не уточняется, однако известно, что мужчине 35 лет.
На месте происшествия находится заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Дмитрий Гуськов, который координирует работу правоохранительных органов.
Уточняется, что в районе был объявлен план «Перехват».
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Стрелок произвёл как минимум четыре выстрела, два раза попав в голову мужчины, один – в тело. При последнем выстреле он промахнулся.
В настоящее время полиция разыскивает преступника. Его личность не уточняется, однако известно, что мужчине 35 лет.
На месте происшествия находится заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Дмитрий Гуськов, который координирует работу правоохранительных органов.
Уточняется, что в районе был объявлен план «Перехват».
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Анастасия Чинкова