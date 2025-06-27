Появилось фото одного из мужчин, домогавшихся женщин в Москве после курсов Алекса Лекси

27 июня 2025, 16:08

Baza опубликовал фото мужчины, домогавшегося девушек после курсов Алекса Лекси

Фото: iStock/ dikushin

Появилось фото одного из задержанных участников курса для мужчин «гуру соблазнения» блогера и автора тренингов Алекса Лесли (Александра Кириллова). Кадрами поделился Телеграм-канал Baza.