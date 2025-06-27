Появилось фото одного из мужчин, домогавшихся женщин в Москве после курсов Алекса Лекси
Появилось фото одного из задержанных участников курса для мужчин «гуру соблазнения» блогера и автора тренингов Алекса Лесли (Александра Кириллова). Кадрами поделился Телеграм-канал Baza.
На кадрах 32-летний уроженец Тульской области. В настоящее время он пребывает в полиции. Именно на него пожаловалась одна из женщин, рассказавших о домогательствах в центре Москвы.
Напомним, 25 июня против Лесли возбудили уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Поводом стало огромное количество жалоб москвичек на участников его флешмоба, которые приставали к девушкам на улицах и трогали их за ягодицы и убегали. Позже оказалось, что призывы трогать незнакомых девушек на улице блогер опубликовал в своем канале. Это было задание последователям, которое он назвал «телесным тренингом».
Сам Лесли отвергает обвинения, подчеркивая, что пострадавшие «просто хайпуют».
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