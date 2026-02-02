Появилось видео, как пропавший в Петербурге мальчик садится в неизвестную машину

02 февраля 2026, 15:16

Пропавший в Петербурге мальчик в последний раз был замечен в неизвестной машине

Фото: iStock/olrat

РЕН ТВ в своем Telegram-канале публикует кадры с моментом, где предположительно девятилетний пропавший Паша Тифитулин садится в неизвестную машину возле гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе.