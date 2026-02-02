Появилось видео, как пропавший в Петербурге мальчик садится в неизвестную машину
РЕН ТВ в своем Telegram-канале публикует кадры с моментом, где предположительно девятилетний пропавший Паша Тифитулин садится в неизвестную машину возле гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе.
30 января днём ребенок отправился на прогулку и не вернулся домой. Перед выходом он сообщил родителям, что собирается зайти в магазин «Лента», расположенный на Таллинском шоссе, после чего перестал выходить на связь.
По мнению следствия, мальчик мог стать жертвой похищения. На текущий момент не установлено ни местоположение автомобиля, ни личность водителя. Машина разыскивается по ориентировкам, также проверяются возможные пути выезда из района.
