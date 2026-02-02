В Кемерове проверяют студентов-медиков за издевательства над пенсионерами
В Кемерове проверяют студентов после появления в сети видеозаписей и фотографий, на которых они издеваются над пациентами в бессознательном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Как оказалось, материалы сделала группой студентов медицинского профиля и распространила в закрытых телеграм-каналах с комментариями насмешливого характера. После того как записи попали в открытые городские паблики, одна из студенток заявила, что фото и видео создавались якобы в учебных и лечебных целях, а их публикация произошла в результате взлома её аккаунта.
В Министерстве здравоохранения Кемеровской области сообщили, что считают подобное поведение недопустимым. Ведомство инициировало служебную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего и оценки действий студентов.
