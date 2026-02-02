В Кемерове проверяют студентов-медиков за издевательства над пенсионерами

02 февраля 2026, 14:16

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В Кемерове проверяют студентов после появления в сети видеозаписей и фотографий, на которых они издеваются над пациентами в бессознательном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».