В Красноярске мужчина предстанет перед судом за покушение на изнасилование
В Красноярске завершили расследование дела 48-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на изнасилование и разбое. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.
По версии следствия, в марте 2018 года мужчина, угрожая расправой, пытался изнасиловать 29-летнюю женщину на лестнице моста, ведущей к гаражному кооперативу, и похитил у неё драгоценности. Его действия остановили прохожие, после чего злоумышленник скрылся.
На месте происшествия нашли перчатку с биологическими следами. Первоначально совпадений в базах данных не выявили, и дело приостановили. В августе 2025 года материалы дела и вещественные доказательства повторно проверили; совпадение ДНК установили с 48-летним жителем Дивногорска.
Фигуранта задержали. Он признал вину, а уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направили в суд для рассмотрения по существу.
