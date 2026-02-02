В Красноярске мужчина предстанет перед судом за покушение на изнасилование

02 февраля 2026, 14:56

Фото: iStock/blinow61

В Красноярске завершили расследование дела 48-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на изнасилование и разбое. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.