Появился снимок банкета заключенных, который прошел в мордовской колонии №7

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В сети появилась фотография банкета заключенных, который прошел в мордовской колонии № 7. Снимок публикуют «Известия».
На опубликованном кадре можно заметить, как не менее 40 заключенных сидят за банкетными столами. Среди блюд — шашлык, пицца, салаты, фрукты, выпечка и напитки, пишут «Известия».
На этом банкете присутствовали осужденные за тяжкие преступления, в том числе, участники и члены этнических преступных группировок. Отмечается, что УФСИН РФ проведет проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На этом банкете присутствовали осужденные за тяжкие преступления, в том числе, участники и члены этнических преступных группировок. Отмечается, что УФСИН РФ проведет проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова