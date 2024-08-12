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Пожизненно осуждённый Вова Беспредел из банды Цапков написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что самый жестокий участник кровавой Кущёвской ОПГ, осуждённый за 18 убийств, попытался избавиться от пожизненного заключения. Участник преступной группировки написал ходатайство, в котором попросил отправить его в зону боевых действий.
Параллельно с этим мужчина попробовал повлиять на решение «по своим каналам». Примечательно, что накануне в ростовском СИЗО-1 заключенному поставили виниры за 800 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Параллельно с этим мужчина попробовал повлиять на решение «по своим каналам». Примечательно, что накануне в ростовском СИЗО-1 заключенному поставили виниры за 800 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова